Po izvršnem odboru stranke DeSUS se je danes sestal še svet stranke. V stranki so nam potrdili, da je odstopil njegov predsednik Anton Urh, ki je nasprotoval temu, da bi svet stranke glasoval o izključitvi poslancev iz stranke, nato pa je odstopil še Urhov namestnik Emil Kumer. Na dogajanje na svetu stranke so se odzvali poslanci Franc Jurša, Ivan Hršak in Branko Simonovič, ki so sporočili, da se distancirajo od dejanj vodstva stranke na današnji seji sveta stranke DeSUS.