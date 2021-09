30 let DeSUS: "Ne bomo vrgli puške v koruzo "

Stranka je nastala 30. maja 1991 pod Pohorjem. Takrat se je po Jasničevih besedah rodila "stranka ljudi, ki je hotela in želela delati v dobro predvsem upokojencev, pa tudi naših otrok in vnukov".

Stranka je nastala 30. maja 1991 pod Pohorjem. Takrat se je po Jasničevih besedah rodila "stranka ljudi, ki je hotela in želela delati v dobro predvsem upokojencev, pa tudi naših otrok in vnukov". Foto: STA

Stranka DeSUS je danes v Volčjem Potoku zaznamovala 30-letnico delovanja. Po besedah predsednika stranke Ljuba Jasniča so rasli z državo in po 30 letih so še vedno tukaj, da branijo zasluženo in zahtevajo pridobljeno. Napovedal je, da bodo prišli na volitve zaradi dostojanstva do njihovega preteklega dela, čeprav se zdi, da so postali breme.

"Država nam je bila hvaležna, potrebovala je našo modrost, znanje, izkušnje ... Kot smo ugotavljali na klavzuri, občutek je, da smo ji postali breme, da nas vedno manj potrebuje," je povedal predsednik DeSUS Ljubo Jasnič. Današnje srečanje v Volčjem Potoku po njegovih besedah govori, da so tu, kot pred 30 leti, da branijo zasluženo in zahtevajo pridobljeno. "Pokojnine, zdravstvo, sociala, pravica do stanovanja, vsi pogoji za človeka vredno življenje, sodobni domovi za starejše, šolanje za naše otroke, vrtci za vnuke, to je naš program in naša zahteva, tedaj in danes," je naštel.

Zavarovati je treba, kar je naše

Odločitve s petkove klavzure bodo po njegovih navedbah potrjevali na volitvah prihodnje leto. "Mnogi računajo, da pri teh letih ne bomo prišli na volitve. V veliki zmoti so, jim sporočamo, na volitve bomo prišli, ne zaradi let, zaradi pravice in dostojanstva do našega minulega dela, ker je treba zavarovati vsaj tisto, česar tujcu še niso prodali. Prodajajo naše, bolj malo so ustvarili sami," je dodal Jasnič.

V DeSUS bodo delali še naprej za dobro predvsem upokojencev, pa za otroke in vnuke, tudi naslednjih 30 let, je prepričan. Skupnost bo morala dati več denarja za starejše, za zdravstvo, tudi za ceno kakšnega razglednega stolpa manj, pločnika, javne razsvetljave tam, kjer bi lahko posvetili z baterijo, malo bolj skromen avto, je naštel, še piše STA. Poudaril je, da je treba zmanjšati krajo javnega denarja - v tisočerih oblikah. "Zato DeSUS," je dejal zbranim v Volčjem Potoku.

"Starejši ljudje imajo dušo"

Po Jasničevih besedah njihovi nasprotniki v politiki želijo, da DeSUS umre, izgine s političnega prizorišča. "Pa kljub temu ne bomo vrgli puške v koruzo. Imamo prednost, starejši ljudje imajo dušo, pravimo." Pozval je, da strnejo vrste. "Sam si bom prizadeval za dobre stvari, dokler bom zmogel. Skupaj z vami bom na tej poti, stranka DeSUS bo nadaljevala naše opravljeno delo," je zatrdil.

Klavzura DeSUS je po petkovi razpravi svetu stranke predlagala, da poslance DeSUS pozove k odstopu. Nadomestili bi jih nadomestni poslanci. Svet stranke bo o tem odločal predvidoma prihodnji četrtek. Če bo sklep podprl, poslanci pa pozivu ne bodo sledili, Jasnič ne izključuje svojega odstopa. Eno od stališč klavzure je bilo tudi, da nihče, ki je stranki delal škodo, ne more biti več evidentiran ali kandidirati na listah DeSUS. Ali so to tudi poslanci DeSUS, Jasnič ni hotel komentirati.