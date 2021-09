Klavzura DeSUS predlagala poziv k odstopu poslancev, usoda Jasniča še nejasna

Odnosi in sodelovanje s poslansko skupino, ki z novim vodstvom stranke – to se je v zadnjem letu in pol že trikrat zamenjalo – še ni uspela najti skupnega jezika, je bila ena od osrednjih tem današnje klavzure. Poslanca Ivan Hršak in Branko Simonovič se po koncu klavzure nista ustavila pred mediji, vodja poslanske skupine Franc Jurša pa je svojo udeležbo danes opravičil zaradi osebnih razlogov.

Svoje osebno stališče do predloga sklepa bo Ljubo Jasnič predstavil svetu stranke, poroča STA. Če poslanci ne bodo odstopili, pa bo Jasnič "potegnil zaključek, da je stališče stranke na strani poslancev in se bom moral sam s sabo dogovoriti, kaj bo". Na vprašanje, ali bo, če svet stranke ne bo podprl sklepa, to razumel kot zaupnico poslancem in bo razmislil o svoji usodi, je odvrnil: "Drugega ne bo preostalo."

Če se poti razidejo, stranki ne bo lahko

Jasnič priznava, da stranki ne bo lahko, če se poti s poslanci razidejo, saj bo v prvi vrsti izgubila ljudi, ki v DZ predstavljajo stališča stranke.

Celotna razprava je bila po oceni Jasniča sicer zelo umirjena, konstruktivna, vsebinska, podani so bili dobri predlogi, pa tudi nekaj kritik na delo vodstva. "V uvodni besedi sem povedal, da želim odkrito razpravo, brez fige v žepu, da se oceni moje delo v teh dveh mesecih in pol, pa tudi delo vseh prejšnjih vodstev stranke," je dejal.

Med ključnimi kritikami so po njegovih besedah bile premajhna prisotnost na terenu in premalo stika s članstvom, premalo novinarskih konferenc, na katerih bi predstavili delo in stališča stranke, ter neodzivnost na aktualna dogajanja v DZ in vladi. "Mislim, da bomo morali te stvari v prihodnje temeljito popraviti," je poudaril.

"Bil je zadnji čas, da smo sklicali klavzuro. Mislim, da je treba to ponoviti vsako leto, počistiti stranko, da gre lahko lažje naprej. Predolgo je trajalo, da je prišlo do takih razprav," je ocenil.

V okoli šesturni razpravi so obravnavali tudi aktualne zakonodajne predloge. Po besedah Jasniča je enotna odločitev, da zakonov o demografskem skladu, zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in o dolgotrajni oskrbi v DeSUS v taki obliki ne podpirajo.