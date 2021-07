Novo v DeSUS: s kom se bodo povezali, kaj bo s poslanci ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Jasničevih besedah je bil današnji pogovor s poslanci dolg, saj so spregovorili o vseh temah in naredili tudi analizo preteklih dogodkov. Sam je poslancem razložil, kaj jim je želel sporočiti v nedavnem pismu, v katerem jih je pozval k premisleku o ustreznosti zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki po njegovem mnenju ni to, za kar se zavzema DeSUS.

Na sestanku so po besedah novega predsednika DeSUS analizirali, kaj pomeni eno in kaj drugo glasovanje. "Ne eno ne drugo glasovanje verjetno za poslance osebno ni dobro, vendar se morajo sami odločiti," je dejal v izjavi po sestanku. Glede vnovičnega glasovanja o zakonu o nalezljivih boleznih pa je odgovoril: "Mislim, da bomo proti."

Jasnič sicer opozarja, da organi stranke poslancem ne morejo zapovedovati, kako naj ravnajo, saj so izvoljeni od ljudstva in lahko glasujejo po svoji vesti: "A če nikoli ne upoštevajo stranke, potem je nekaj zelo narobe, ali s stranko ali pa s poslanci."

Jasnič: Mi smo samostojna stranka

V zadnjem času se sicer omenja možnost vložitve nove konstruktivne nezaupnice vladi, pri čemer Jasnič na vprašanje, ali je DeSUS pri tem pripravljena sodelovati z opozicijo, združeno v Koalicijo ustavnega loka (KUL), odgovarja negativno. "Mi smo samostojna stranka. Za zdaj se ne povezujemo z nikomer. Poslanci se odločajo sami, kot stranka pa se v tem trenutku ne mislimo povezovati," je dejal. Zato se, kot je dejal, ne namerava udeležiti za sredo napovedanega sestanka opozicije, nanj tudi ni bil povabljen. Opravičil se je tudi za kosilo koalicije, ki je bilo v ponedeljek, je povedal.

Na vprašanje, ali bi bila potrebna nova koalicija, Jasnič odgovarja, da bi morali prenoviti vse. Najprej bi se bilo treba "postaviti drugače v naši stranki, do česar bo prej ali slej tudi prišlo". "Nedeljski referendum je namreč veliko povedal in tisti, ki zna razmišljati, bo moral potegniti poteze tudi zase. Mi jih bomo," je dejal.

Kakšne bodo te poteze, je po njegovih besedah stvar organov stranke. "Vse je zdaj najprej odvisno od tega, kako se bodo odločili poslanci glede glasovanja, na tej osnovi pa bodo drugi teden zasedali organi stranke in se odločili, kako naprej," je dejal. Na vprašanje, koliko zdajšnjih poslancev DeSUS bi lahko kandidiralo na naslednjih volitvah, pa je odgovoril, da kolikor jih on razume, se bodo vsi upokojili.