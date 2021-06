Kandidati za vodenje DeSUS za nujno krepitev komunikacije s poslanci in terenom

Kandidati za predsednika DeSUS Ljubo Jasnič, Gorazd Žmavc in Srečko Felix Krope so se v nagovorih na današnjem kongresu zavzeli za konsolidacijo stranke, spremembo načina vodenja, boljšo komunikacijo vodstva s poslanci in krepitev mreže stranke. Izpostavili so še vrednote DeSUS. Njihov cilj je jasen, preboj stranke v DZ tudi na prihodnjih volitvah.

Kandidati so namreč opozorili na težave stranke, napete odnose in na to, da se je DeSUS znašla na dnu javnomnenjskih lestvic, volitve pa se bližajo. Na današnjem kongresu, ki se ga udeležuje 117 delegatov, DeSUS že tretjič v letu in pol voli novo vodstvo.

Po ocenah Gorazda Žmavca je današnji kongres prelomen, saj je potrebna notranja konsolidacija stranke. Poleg tega pa je po njegovem mnenju še pomembnejše, da gre tudi za prihodnost Slovenije. Ugotavljal je, da je DeSUS v vsaki vladi predstavljal korektiv, vedno bili konstruktivni, a zaradi zahtev glede upokojencev tudi moteč dejavnik. Po njegovem mnenju so lahko zadovoljni, da je položaj upokojencev po kriznih ukrepih ostal manj prizadet, kot bi bil brez njihovih prizadevanj.

"DeSUS je v zadnjih letih izgubljala zaupanje državljanov in članstva tudi zaradi kulture političnega delovanja. Brez korenitih sprememb ne bo šlo naprej," je poudaril Žmavc in se zavzel za drugačen način dela in vodenja stranke. Kongres je po njegovem mnenju verjetno zadnja priložnost za poenotenje, popravnega izpita ne več. Ob tem je izpostavil tudi nujno politično stabilnost.

Tako se je zavzel boljšo notranjo komunikacijo v stranki, med drugim za boljše sodelovanje med organi stranke in poslansko skupino ter tudi za strateško sodelovanje z Zvezo društev upokojencev Slovenije in drugimi organizacijami. Zavzel se je tudi za sredinsko držo stranke in programsko sodelovanje z drugimi strankami politične sredine, seveda ob pogoju spoštovanja programa DeSUS.

Jasnič opozoril na delovanje poslanske skupine

Ljubo Jasnič je med drugim opozoril na delovanje poslanske skupine DeSUS, ki večkrat kot opozicijska stranka podpre vlado Janeza Janše. Strinja se, da je interes stranke, da je, če se da, v vladni koaliciji. "A DeSUS ne more biti vseeno, kaj se dogaja pri drugih političnih vprašanjih," je poudaril. Med drugim je izpostavil napake vlade pri obvladovanju epidemije ter ocenil, da ključni zahtevi iz koalicijske pogodbe še nista uresničeni. Ob tem je kritičen do predloga zakona o demografskem skladu.

Po Jasničevih besedah je pomembno, da so odnosi med stranko in poslansko skupino urejeni. Stranka mora imeti tudi jasna stališča do vseh pomembnih vprašanj, ki jih obravnava DZ. "Šele potem lahko od poslanske skupine pričakuje, da bo upoštevala strankina stališča v razpravi in glasovanju v parlamentu," je dejal.

Po njegovem mnenju pa stranke v javnem mnenju niso pokopale programske točke. "Tisto, kar pa je stranko dobesedno uničilo, je nespoštovanje vrednot, ki jih je in bi jih morala stranka vedno zastopati," je prepričan. Po njegovih besedah z vrednotami ni mogoče barantati, "kot na primer s posameznimi postavkami v demografskem skladu", z vrednotami ni mogoče trgovati in jih ponujati na politični tržnici.

Po Jasničevem mnenju morajo v stranki razčistiti, katere vrednote v družbi še podpirajo in katere zavračajo. "Potem se bo preprosteje odločiti, katere poteze vlade bomo in katerih ne bomo podpirali," je dodal.

Krope ocenil, da je za DeSUS prava pot sredinska drža v političnem prostoru

Srečko Felix Krope je v nagovoru poudaril zavzemanje za preboj stranke v parlament tudi na prihodnjih volitvah, a pri tem bo treba storiti še veliko, zlasti pa po njegovih besedah večkrat poslušati drug drugega. Ob povzemanju odločitev stranke v preteklosti ugotavlja, da so kakšno verjetno sprejeli nekoliko prehitro. V prihodnje bo treba po njegovih besedah vsako odločitev presoditi.

Zavzel se je za sprejemanje odločitev, ki temeljijo na dejstvih, v določenem postopku, z udeležbo čim večjega števila ljudi. Kot je ugotavljal, stranka nima težav okoli glavnih ciljev, ki so zlasti povezani z dostojno starostjo. A pogosto se srečajo s konflikti, kako cilj doseči. Pri tem se je zavzel za strategijo dogovarjanja, tudi v primeru odločanja za vstop v posamezno vlado.

Tako je izpostavil tudi sodelovanje s poslansko skupino in izboljšanje komunikacije z njo. Med drugim pa je tudi ocenil, da je za DeSUS prava pot sredinska drža v političnem prostoru. Strinja se, da je za stranko veliko boljše, če je v vladi, a ne za vsako ceno. Kot je dejal, ne morejo na drugi strani gledati množičnih protestov na ulicah.