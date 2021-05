"Jurišnikom" ni uspelo: DeSUS ni izključil svojih poslancev iz stranke

Izvršni odbor DeSUS danes ni odločal o začetku postopkov za izključitev poslancev iz stranke, saj za to niso bili izpolnjeni pogoji po statutu stranke. To sta namreč zahtevali le dve pokrajinski organizaciji, za glasovanje bi morale štiri, je po seji povedala začasna vodja DeSUS Brigita Čokl.

Čoklova je pojasnila, da so se na seji izvršnega odbora, po kateri zdaj zaseda tudi svet stranke, posvetili junijskemu volilnemu kongresu.

Pogoji za odločanje

V okviru aktualno političnih tem so obravnavali razmere v političnem prostoru, se dotaknili delovanja poslanske skupine in sodelovanja stranke s poslansko skupino ter ostalih vprašanj. Začeli so tudi pogovor v zvezi z zahtevami za izključitev poslancev iz stranke. A za odločanje o tem po statutu niso bili izpolnjeni pogoji.

Člani, ki podirajo, nič pa ne gradijo

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je v izjavi novinarjem po seji izvršnega odbora ocenil, da članstvo stranke večinoma natančno ve, da brez poslanske skupine ni parlamentarne stranke. "Obstajajo pa člani stranke, neke vrste jurišniki, ki vse pred sabo podirajo, nič pa ne gradijo. Ti dejansko na terenu delajo veliko škodo," je bil oster Jurša, ki je pred začetkom seje izvršnega odbora pojasnil, da je danes že zasedalo vodstvo stranke, kjer je bilo živahno in burno. "Prepričevali smo en drugega. Upam, da bomo našli skupni jezik, da stranka pride do kongresa, kjer bomo izvolili vodstvo, ki naj bi konsolidiralo stranko," je dejal.

"Smo razumna opozicija"

Na očitke, da v poslanski skupini tudi po izstopu iz koalicije Janeza Janše podpirajo vlado, poslanci DeSUS odgovarjajo, da so razumna opozicija, ki podpira dobre predloge katerekoli strani. Znano je, da je v njihovih vrstah napeto že dlje časa, tudi potem ko so si aprila javno prišli navzkriž z začasno vodjo DeSUS Brigito Čokl.

Kongres DeSUS bo predvidoma 19. junija. Za novega predsednika stranke kandidirajo Ljubo Jasnič, Srečko Felix Krope in Gorazd Žmavc. Jurša je ob tem pojasnil, da nima favorita, ki bi ga javno podprl. "Tisti, ki vztraja na izključitvi poslancev iz stranke in se zavzema za to, da postanemo neparlamentarna stranka, pa si ne zasluži podpore," je bil jasen. To je po njegovih navedbah Srečko Felix Krope.