''SDS je še v enem kosu, če nas napadajo, se znamo braniti''

SDS je edina stranka, ki je nastala pred osamosvojitvijo in je še v enem kosu, še vedno parlamentarna stranka ter politična sila z daleč največjo podporo med volivci, je na kongresu stranke poudaril njen predsednik Janez Janša. Čeprav drži, da je bila v vladi le deset let, je breme odgovornosti nanjo vedno padlo takrat, ko je bilo najtežje, je na kongresu SDS v Slovenskih Konjicah še dejal Janez Janša.

Janez Janša je na današnjem kongresu SDS kot edini kandidat za nadaljnje vodenje največje vladne stranke okoli 640 delegatov spomnil, da so od zadnjega kongresa minila dobra štiri leta, v tem času pa se je veliko zgodilo. V Sloveniji je bilo kar pet različnih volitev, od tega je SDS zmagala na štirih, to pa je po njegovem nekaj, kar bi si želela tudi marsikatera druga stranka.

.@JJansaSDS: "Mi ne sovražimo nikogar, nikogar ne izključujemo. Sposobni smo sodelovati tudi z drugače mislečimi, kadar gre za skupno dobro. Mi o tem ne govorimo, ampak to delamo." #GradimoSlovenijo #zate #12KongresSDS pic.twitter.com/XTBYkH5p8F — SDS (@strankaSDS) June 19, 2021

Ob prihajajočem prazniku se je dotaknil primerjave Slovenije pred 30 leti in danes, ki kaže, da je bil premik velikanski, večji kot kadarkoli doslej v njeni zgodovini, poroča STA. Kot je dejal, gre za podvig generacije, za katerega lahko vsi skupaj upamo, da bo trajen.

Hkrati se je Slovenija v tem času spreminjala, marsikaj je boljše, nastali pa so tudi takrat nepredstavljivi izzivi. Takrat si nismo mogli predstavljati, da bo naša država že drugič predsedovala Svetu Evropske unije in da bo skok v standardu tako velik. Pred tremi desetletji smo dosegali 27 odstotkov avstrijske kupne moči, danes smo na 90 odstotkih evropskega povprečja, je dejal.

Uspešna 32-letna tradicija je stranki po njegovih besedah uspela zaradi vseh njenih članov, ki niso klonili niti ob najtežjih političnih pritiskih. "Kljub trudu tega ne bi bilo, če SDS ne bi bila ves ta čas pripravljena nadaljevati Pučnikovega izročila in se boriti za resnico. Tudi takrat, ko so bili zvočniki lažnivcev naviti do konca," je dejal Janša.

Več resnic ne obstaja

Ob tem je pojasnil, da so ves čas imeli lastno identiteto, in to so tudi živeli. Ko so jih prepričevali ali so prepričevali Slovenijo, da je več resnic, so vedeli, da lažejo. Zgodovine se namreč po besedah Janše ne da potvoriti, saj je ena sama. Kar se je zgodilo, se je zgodilo, tega ni mogoče spremeniti, prav tako pa ne tudi zanikati, je dodal.

Ker je laž že v svoji naravi vedno ogrožena, imajo vse totalitarne ideologije s tem veliko težav. Tudi zato je po njegovem nastala cenzura, in danes nekateri vlagajo veliko naporov v to, da bi resnico cenzurirali in jo preglasili. To počnejo tudi s skrivanjem za sintagmo svobode medijev, a predsednik SDS pravi, da je svoboda izražanja temeljna človekova pravica, ki pripada posamezniku, ne pa medijskim hišam ali korporacijam.

Prepiri jih ne zanimajo

V SDS po besedah Janše spoštujejo svobodo in razlike, ki jih svoboda postavlja, in nikogar ne sovražijo ali izključujejo. Vsakič, ko so vodili koalicijo, so vodili koalicijo različno mislečih strank, je izpostavil.

Spomnil je tudi na politične razmere po odstopu nekdanjega predsednika vlade Marjana Šarca. "Kljub vsem dilemam in kljub temu da nam je gola politična kalkulacija narekovala predčasne volitve, smo se odločili za državotvornost," je dejal in ocenil, da bi Slovenija sicer doživela kaos, kot ga še ni.

Kot je dejal Janša, jih prepiri ne zanimajo. "Če nas napadajo, se znamo braniti, o tem nihče ne dvomi. Smo močnejši kot kadarkoli prej, a naš pogled je usmerjen v prihodnost," je dejal.

Cilj je skupno dobro

Pod letošnjim geslom Gradimo Slovenijo v SDS gradijo decentralizirano Slovenijo, ki spoštuje naravne zakone, z zdravstvenim sistemom brez čakalnih vrst, brez delitev na prvo- in drugorazredne državljane. Gradijo Slovenijo, v kateri je sodelovanje različno mislečih za skupno dobro pozdravljeno in spoštovano.