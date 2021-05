Svarila SDS pred ekstremisti, ki ogrožajo državo, razburjajo medije in levico

"V poldrugem letu so ekstremisti dokazali, da jim ni nič sveto, ne zakoni, ne pravila, ne domovina, niti zdravje ljudi," je zapisano v osnutku resolucije Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države, ki jo je za kongres SDS pripravil programski odbor največje stranke v državi. Čeprav gre za osnutek resolucije, o katerem v SDS Janeza Janše šele razpravljalo, do potrjevanja na kongresu čez dober mesec pa je še daleč, je že sprožil veliko razburjenje v medijih in opozicijskih strankah. Osnutek te najbolj "vroče" predkongresne resolucije in štiri druge osnutke resolucij na koncu članka objavljamo v celoti, da bi vsebino lahko presodili sami.

"Doživljamo ulično nasilje, ki jih s podporo levih političnih sil izvajajo ekstremisti, dostikrat povezani s tujimi omrežji in gibanji (Antifa, BLM, Woke-ism ipd). Protidemokratični refleks se je že pred leti najbolj očitno pokazal v okviru t. i. ljudskih vstaj, zaznamovanih z nasiljem. Brezkompromisno so napadali policiste, javne ustanove, novinarje, celo reševalce, obešali lutke politikov, jim grozili na domu, širili grožnje, kot na primer "smrt Janši", "smrt janšizmu", "politike v Barbarin rov" ... Rdeče zvezde in napisi na transparentih, kot so "volitve prinašajo le iste obraze" in da je "tudi Hitler bil izvoljen", jasno kažejo, da demokratične volitve zanje sploh niso cilj ali vrednota." Tako na nenavadno dogajanje zadnjih let opozarja osnutek resolucije, ki je tudi zelo konkretna, ko vsebuje, denimo, kritike nedemokratičnih in totalitarnih ciljev Levice Luke Meseca.

SDS: Levica ponuja prevrat v preteklost

O Levici so v resoluciji zapisali: "In ključno dejstvo v slovenskem primeru je vstop ekstremne politične stranke Levica v Državni zbor leta 2014. Od takrat naprej so se demokratične razmere le še poslabševale. To je stranka, ki živi za totalitarno preteklost in črpa iz nje. V ideji, ideologiji, načinu dela in govorici ali slengu vselej spominja na tipično kardeljevsko pozicijo iz prejšnjega režima. Pred časom je prišla v javnost politična platforma Socializem 21. stoletja, ki je v bistvu povzetek programa s spletne strani Levice. Ko se to bere, se dobi občutek, kot da je po dolgih desetletjih spregovoril 'zombi'. Problem bi bil obroben, če ne bi užival tako močne podpore, na širši levici."

Na kritike svojega programa so se iz Levice odzvali tako:

SDS v svojem manifestu za strankarski kongres (19. junija) pričakovano slika sliko sveta, ki z realnostjo nima nobene veze. Medtem ko sami rušijo medije, demokracijo, sodišča, se v manifestu prikazujejo kot stranka, ki naj bi demokracijo branila. A dejstva govorijo zase. pic.twitter.com/tGLy7Md4R4 — Levica (@strankalevica) May 24, 2021

SDS o Levici med drugim v predlogu resolucije piše:

"Kaj torej ponuja Program stranke Levica? Najprej odpravo moderne politike s parlamentarno demokracijo vred, ki da vsake štiri leta omogoča le to, da si ljudje izberejo svojega gospodarja. Ponovno bi uvedli delegatski sistem in oblike neposredne demokracije! Namesto trga, zasebne lastnine in zasebne pobude hočejo uvesti eko-socialistično gospodarstvo, ki naj bi temeljilo na delavskem upravljanju, družbeni lastnini (državna lastnina) in demokratičnem planiranju (plansko gospodarstvo). Podjetja bi podržavili in ustanovili delavske, kmečke in konzumne zadruge. Kolektiv je nad posameznikom, zato si lahko le predstavljamo, kako bi bilo s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. V EU ne vidijo projekta miru in razvoja, ampak 'v praksi najbolj razvit primer ortoliberalnih načel in praktične demonstracije njihovih škodljivih učinkov'. Gre torej za radikalno preobrazbo celotne družbene strukture, za prevrat! Vse to je že videno in doživeto v prejšnjem režimu. Mlajše generacije pa tega ne poznajo, zato smo jih dolžni opozoriti. Res pa je, da je to prvi program kakšne politične stranke ali gibanja, ki je v neposrednem nasprotju z ustavno ureditvijo Republike Slovenije. V tem smislu pričakujemo demokrati ustrezno reagiranje državnih ustanov."

Bo demokracija padla, bo spet totalitarni sistem?

V resoluciji v stranki, ki je zmagala na zadnjih parlamentarnih, lokalnih in evropskih volitvah, ocenjujejo, da so razmere danes slabše kot pred osmimi leti, ko je svet SDS sprejel resolucijo z ostro oceno, da tranzicija ni uspela. Zapisali so: "Pokazalo se je na primer celo to, da sistem ni bil odziven na več kot milijardo evrov opranega iranskega denarja. Stvari so šle celo tako daleč, da danes obstaja resna možnost, da pride do strmoglavljenja demokracije in obnovitve totalitarnega režima, kakor predvideva resolucija Sveta Evrope. V težki situaciji, ki jo kroji korona kriza, so v poldrugem letu ekstremisti dokazali, da jim ni nič sveto, ne zakoni, ne pravila, ne domovina, niti zdravje ljudi. Nedavni 'naci-požig' poslanskih stolov pred parlamentom napoveduje usodno zaostrovanje razmer, kar lahko vodi v obnovitev državljanske vojne!"

Predsednica opozicijske SD Tanja Fajon se je na te ocene odzvala tako:

SDS ne svari pred državljansko vojno, ampak z njo grozi, da vnaprej legitimira represijo nad drugače mislečimi. Obstaja le ena možnost: to je mir. Obstaja le ena strategija: to je sodelovanje. Obstaja le ena rešitev za Slovenijo: to so predčasne volitve. https://t.co/dR23Dx0L8C — Tanja Fajon (@tfajon) May 24, 2021

Posnetek je z zadnjega kongresa SDS, ki je bil pred štirimi leti v Mariboru:

Foto: STA V osnutku kongresne resolucije SDS je tudi del, ki se nanaša na sindikalne zaveznike levice in SD. Tako: "Sočasno so se aktivirali starorežimski sindikati, da bo fronta popolna pri rušenju demokratično izvoljene vlade, demokracije in pri vzpostavljanju novega družbenega reda. Nič ne pomaga dokazljivo dejstvo, da je sedanja vlada ena od najbolj socialno usmerjenih v novejši slovenski zgodovini. Ekstremisti in sindikalni elitneži hočejo ne glede na dejstva in trende stvari prikazati, kot da se preobrat mora zgoditi takoj. Bila bi prava katastrofa, da se režimi, ki so že na smetišču zgodovine, vračajo v življenje ravno v naši domovini. Grozna je misel na to, da bi neka samooklicana elita nasilno odpravila parlamentarno demokracijo, trg, zasebno lastnino, podržavila gospodarstvo, šolstvo, zdravstvo, medije in kulturo ter spet uvedla zadruge, komune, kombinate in t. i. petletne plane razvoja. To je najkrajša in najbolj smrtonosna pot v revščino, bedo, v človeka nevredno življenje."

Resolucija SDS označuje za promotorja demokracije, vladavine prava in visoke ravni varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin in najmočnejšo politično silo, ki nadaljuje tradicijo Demosa, ki si bo tudi v prihodnje prizadevala za utrditev parlamentarne demokracije, moderne družbe, ki spoštuje človekovo dostojanstvo in napoveduje:

"Storili bomo vse, da preprečimo vzpostavitev eko-socialističnega sistema, ki pomeni v bistvu restavracijo totalitarnega sistema. Ti pa so, zlasti socializem in komunizem, v Sloveniji napravili ogromno škode. Posledice videvamo in čutimo še danes, med drugim v več kot 700 moriščih po vsej domovini, ki so jih povzročili predniki ravno tistih, ki sedaj ponujajo alternativo."