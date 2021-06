V DZ cenzura SDS, ki je za razpravo o programu Levice za podržavljenje vseh podjetij

To, da dokument ni pripet, da bi se javnost lahko seznanila z vsebino, se občasno zgodi povsem na začetku procedure, ko je zakon ali akt šele vložen v proceduro in računalničarjem še ni uspelo zagotoviti dostopa do celotnega dokumenta. A skoraj ves teden je povsem nerazumna doba. Iz javnosti prikritega dokumenta bi ta lahko razbrala tudi, da so se zahtevi za razpravo o programu stranke, ki je izven ustavne ureditve, pridružili tudi poslanci NSi Mateja Tonina.

Kot je povedal Krivec, mu je predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ko ga je opozoril na nenavadnost, da vsebino predloga SDS prikrivajo javnosti, odgovoril, da poskuša pridobiti mnenje o dopustnosti takšne razprave v državnem zboru. Krivca je več novinarjev klicalo, če jim dokument lahko posreduje, ker med gradivi DZ ni dostopen.

A to, da se do predloga opredeljuje pravna služba državnega zbora, ni najbolj razumen razlog, zakaj bi javnosti prikrivali dokument, ki natančno pojasnjuje, razpravo o čem je SDS sploh zahtevala in s kakšnimi argumenti.

Za javnost sicer ni skrivnost, na kaj opozarja SDS, saj nameravajo o tem govoriti tudi na svojem kongresu. Med cilji, ki jih ima levica Luke Meseca, ki je del koalicije Kul, je po njihovem programu iz leta 2017 tudi podržavljenje (vseh) podjetij v državi, odprava menedžmenta v podjetjih, ustanovitev zadrug in podobno ...

Ena od teh hudo nenavadnih določb programa Levice je:

"Ne delamo si iluzij, da bi se lahko ekosocializem organsko razvil iz kapitalizma. Da bi postavili stebre ekosocialističnega gospodarstva, bomo morali odpraviti pogoje kapitalističnega izkoriščanja. V sistemu delavskega upravljanja bo zato poslovodstvo odgovarjalo delavskemu kolektivu, kar pomeni odpravo kapitalističnega menedžmenta v podjetjih. Lastništvo podjetij bomo prenesli v roke države in lokalnih skupnosti ter ustanovili delavske, kmečke in potrošniške zadruge. Zato bomo spremenili nosilce kapitala in socializirali dobičke. Z demokratičnim planiranjem želimo regulirati tržne procese in jih postopno nadomeščati z organiziranimi procesi. Prepreko v tem smislu predstavlja vrsta obstoječih mednarodnih, evropskih in domačih pravil in institucij."

V SDS opozarjajo, da so številni programski cilji stranke Levica v neskladju z določbami naše ustave o temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah in tudi v nasprotju s pravili, ki na tem področju veljajo v celotnem zahodnem svetu, in da je nenavadno, da o tem ni razprave v medijih in družbi.

Sploh, ker gre za večjo parlamentarno stranko in tudi del leve opozicijske koalicije Kul.

Za uradna pojasnila, zakaj že ves teden prikrivajo vsebino zahteve SDS, smo zaprosili državni zbor. Objavili bomo ta pojasnila takoj, ko jih prejmemo.

Objava akta, o katerem je predlagana razprava, kjer presenetljivo že več dni manjka povezava do dokumenta s konkretno vsebino, je takšna:

Na predlog, da bi parlament razpravljal o nenavadnih načrtih Levice, so se iz stranke, ki jo vodi Luka Mesec, odzvali tako:

1/3 Medtem ko @strankaSDS s pomočjo koalicijskih partnerjev ruši temelje slovenske demokracije, krši zakone, uničuje neodvisne medije in si podreja do nedavnega neodvisne institucije, povrhu vsega napada še Levico stranko, ki najbolj odločno brani našo demokratično ureditev. — Levica (@strankalevica) June 3, 2021

2/3 @strankaSDS in njeno omrežje z manipulacijami, lažmi in ponarejanjem dokumentov v zadnjih tednih dela vse, da njenih apetitov za popolno oblast ne bi preprečili. V naslednjem tednu se bomo nanje odzvali s pravnimi sredstvi, ki jih imamo na voljo. — Levica (@strankalevica) June 3, 2021