Jasničeva posmehljivost do Bratuškove ni brez temeljev

Finančni podatki o zbranih članarinah političnih strank kažejo, da je imela stranka SAB do prestopa 250 članov DeSUS-a zelo malo članov. Na to je včeraj opozoril tudi predsednik DeSUS Ljubo Jasnič, ki je prestope pospremil z besedami, da je vesel, da imajo v SAB vsaj 250 članov in tudi kakšen občinski odbor. Medtem ko je DeSUS v lanskem letu s članarinami zbral 22 tisoč evrov, jih je SAB zbral štirikrat manj.

Prihodnje leto bomo poleg predsedniških in lokalnih odšli tudi na parlamentarne volitve. Politične stranke se v tem obdobju pripravljajo na predvolilne kampanje, poleg tega pa v svoje vrste vabijo nove člane. Večje število, okrog 250 članov, je v zadnjem času prestopilo iz stranke DeSUS v SAB.

Desus se je sicer danes sestal na klavzuri, na kateri bodo med drugim obravnavali položaj stranke in njena stališča do aktualnih zakonodajnih predlogov. Jasnič pričakuje poglobljeno in odkrito razpravo, v kateri se najverjetneje ne bo bodo mogli izogniti razpravi o odhodu večjega števila članov. Klavzura DeSUS je svetu stranke predlagala, naj poslance DeSUS pozove k odstopu.

Pregled prihodkov iz članarin strank pokaže na velika nihanja pred in po volitvah

Na Ajpesu so objavljena letna poročila parlamentarnih strank, na podlagi katerih lahko približno izračunamo, koliko članov naj bi imela posamezna stranka.

Kot je razvidno iz poročil, je med parlamentarnimi strankami "najbogatejša" SDS, ki ima daleč najvišje prihodke in tudi največ finančnih sredstev na svojem računu. Po navedbah z njihove spletne strani je v SDS vpisanih nekaj več kot trideset tisoč članov.

Po podatkih o članarinah lahko tudi razberemo, kako niha število članov v strankah. Največje število se strankam pridruži v volilnih letih, tako je na primer LMŠ v letu 2018 pridobila velik priliv iz naslova članarin.

Članarine so pomemben del dohodkov predvsem v novoustanovljenih strankah

Običajno so članarin oproščeni socialno šibki, za študente in upokojence pa je članarina nižja od priporočene letne članarine. Višine v posameznih strankah se razlikujejo, večinoma pa niso javno objavljene. Se pa v povprečju gibljejo okoli 20 evrov.

Članstvo in prihodek iz članarin v strankah je pomemben podatek, a v parlamentu štejejo sedeži

Moč in velikost stranke se meri tudi v številu članov in razvejanosti v lokalnem okolju, strankam pa manjši del prihodkov prinašajo članarine. Največ med strankami s članarinami pridobi SDS, dobrih 122 tisoč evrov, najmanj med parlamentarnimi strankami pa stranka SNS.

Stranka Bratuškove je v letu 2019 iz naslova članarin prejela okoli 5.500 evrov, v lanskem letu pa dobrih sto evrov več. Višine članarine in števila članov nam niso želeli razkriti. A če predpostavimo, da članarina znaša 20 evrov, bi to pomenilo, da so imeli 275 članov.

Vsi člani strank članarine sicer ne plačujejo, se pa presežek posameznika, če ta donira več, šteje med donacije.

Iz grafa, ki prikazuje prihodke v letu 2020, lahko vidimo, da stranke iz članarin ne dobijo večjega deleža prihodkov, še največji delež med strankami imata SD in NSi. Največ letnih prihodkov med vsemi strankami dobi SDS, najmanj med parlamentarnimi pa Jelinčičeva SNS.