V Slovenski vojski bi rekrutirali srednješolce, ki šolanja niso dokončali #video

Bi se lahko slovenski osnovnošolci v prihodnje odločali tudi za srednješolsko vojaško izobraževanje? V Slovenski vojski iščejo pot za rekrutacijo posameznikov, ki iz takšnega ali drugačnega razloga niso končali srednje šole. Vzpostavitev višje podčastniške šole in jasno opredeljeni cilji vojaškega šolstva spadajo med mejnike, s katerimi Slovenska vojska zaključuje iztekajoče se leto. To pa niso edini mejniki tega leta.

Leto je pomembno zaznamoval zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih od 2021 do 2026 v vrednosti 780 milijonov evrov, ki je v javnosti poskrbel za burno razpravo. Zbirali so se tudi podpisi za referendum, a so ga s svojo odločitvijo preprečili ustavni sodniki.

Med najpomembnejšimi pridobitvami tako Slovenske vojske kot tudi celotne države je nakup 72 milijonov evrov vrednega taktičnega transportnega leta C-27J Spartan, ki pa ga po mnenju kritikov ne potrebujemo.

"Zakaj pa ne, zakaj pa ne? Kupili smo tudi sistem za gašenje požarov, kar pomeni, da bo to letalo lahko gasilo tudi požare, saj bo lahko zajelo trikrat več vode kot helikopterji danes, ki 'spuščajo' to zgodbo. Sam zato ne vidim v tem nobenega razloga, zakaj ne bi kupili tega letala," je ob tem dejal generalmajor Robert Glavaš, načelnik generalštaba Slovenske vojske.

Ciljajo na srednješolce z nedokončano šolo

Ob investicijah se je pomemben napredek dosegel tudi na področju razvoja vojaškega šolstva. Od enotne vstopne točke, s katero se je trend zaposlovanja v vojski obrnil navzgor, vzpostavitve višje podčastniške šole v Mariboru do vojaškega modula v šestem semestru študijskih programov različnih fakultet s prihodnjim letom. V prihodnje pa bi radi prišli tudi do srednješolcev, predvsem tistih, "ki imajo nedokončano srednjo šolo. Kar pomeni, da iščemo možnost, da bi s štipendijami dobili te fante in dekleta, jim omogočili dokončanje izobraževanja na srednji šoli in jih takoj po tem pritegnili za petletno, triletno, dvoletno pogodbo, a to je še stvar debate", je še pojasnil Glavaš.

V stalni sestavi Slovenske vojske je trenutno nekaj več kot 6.300 pripadnikov. Če naloge, ki jih ima doma, v tujini in zavezništvu še zmore, bi za uresničevanje vojaških strateških ciljev skladno z zavezami Republike Slovenije v Natu in Evropski uniji morala zagotoviti deset tisoč pripadnikov mirnodobne sestave Slovenske vojske. Če pademo pod število šest tisoč, pa bomo morali, po besedah načelnika generalštaba, konkretno razmisliti o tem, kakšno vlogo oziroma nalogo naj bi sploh Slovenska vojska še imela.