Mednarodna vojaška vaja DRM2EX: zaščita, reševanje in vojaška mobilnost #video #foto

Mednarodna vojaška vaja Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost – DRM2 EX21(Disaster Relief Military Mobility Exercise 2021), ki v Sloveniji poteka med 18. in 29. oktobrom, sovpada s predsedovanjem Republike Slovenije Svetu EU. Na njej sodeluje več kot 900 udeležencev iz 20 držav članic EU, ki na vajah izvajajo prečiščevanje vode, zaščito in reševanje v gorah in urbanem okolju, reševanje ponesrečencev v ruševinah, prevoz covidnih bolnikov in druge vojaške aktivnosti za zagotavljanje varnosti na ozemlju Republike Slovenije v primeru kriznih razmer.

Vse naštete aktivnosti in vaje so namenjene izboljšanju postopkov in odkrivanju napak. Sodelovanje držav članic EU in pridruženih partneric pripomore k enotnosti, varnosti Republike Slovenije in večji odpornosti.

Prevoz z letalom turbolet-410

Danes smo se udeležili prikaza primera na brniškem letališču, šlo je za simulacijo medicinske evakuacije pripadnika Slovenske vojske, v katerem je sodeloval 15. polk vojaškega letalstva Slovenske vojske. Evakuirali so vojaka, obolelega za covidom-19, ki so ga s posebnim letalom pripeljali s Kosova. Večino teh realnih akcij so v preteklosti opravili z letalom turbolet-410, ki je bil uporabljen tudi tokrat. V tokratni simulaciji so prepeljali in evakuirali vojaka, ki je potreboval bolnišnično zdravljenje.

"V preteklosti smo izvajali že več evakuacij, predvsem z območja Kosova, Bosne in Hercegovine, najbolj odmevna reševalna akcija Slovenske vojske in tujih oboroženih sil pa je bila medicinska evakuacija z območja Afrike, iz Malija," je povedal polkovnik Franjo Lipovec, poveljnik logistične brigade.

Letalo na ploščadi pričakalo ambulanto vozilo

Letalo je na Brniku pristalo nekaj po 11. uri, potem ko je ob 9. uri odletelo iz Prištine. Tako je vojska pripravljena pomagati vojakom v približno 140 minutah, pri zagotavljanju pomoči se lahko zaplete le, če je vojak zunaj dosega turboleta.

"Letalo se uporablja za VIP-prevoze, prevoze tovora, le da se konfiguracija letala ustrezno spreminja. Danes je v letalu za potrebe vaje v njem modul, s tem smo prevzeli nalogo svojega oddelka, če bi se izkazalo, da moramo izvesti takšno operacijo," je povedal major Roman Podlesnik.

Ko je letalo pristalo, je vojaka na ploščadi že pričakalo ambulantno vozilo in ga v okviru postopkov, povezanih z boleznijo covid-19, tudi prevzelo, pred tem pa je sledila še dezinfekcija. Letalo je v notranjosti povsem prirejeno za prevoz šestih ponesrečencev oziroma bolnikov. Poleg njih je na krovu še posadka, ki je sestavljena iz pilota in kopilota ter osebja.

Na letalu je osebje nosilo zaščitno opremo in maske PPF2. Ko so bolnika v simulaciji v biokomori odpeljali v UKC Ljubljana, se je začela še dekontaminacija posadke in letala.

Na multilateralni vaji na Igu prisotni tudi Poljaki in Grki

Na Igu smo v simulaciji lahko videli reševanje poškodovane osebe iz večnadstropnega objekta, ranjeni je imel poškodovano nogo. Pri simulaciji reševanja so sodelovali Slovenska vojska, Civilna zaščita, gasilci in pripadniki tujih sil iz Poljske in Grčije.

"V tej vaji preizkušamo vojaške zmogljivosti v sistemu zaščite in reševanja in pa povezljivost z drugimi evropskimi državami na tem področju," je povedala majorka Aleksandra Ferlež.

V postopku reševanja so poškodovanca spustili iz objekta v nosilih, kjer ga je na tleh pregledal vojak bolničar. Ta je v vaji preizkušal posebna očala, s katerimi je bil povezan z zdravnikom v eni izmed bolnišnic. Prek njih je imel tudi zdravnik pogled na ponesrečenca in je lahko vojaku bolničarju med postopkom dal še dodatna navodila, kako naj mu pomaga. Po pregledu so ponesrečenca naložili v vojaško vozilo in ga odpeljali do vojaškega helikopterja, ta je ponesrečenca, enega s poškodbo rame in drugega z odprtim zlomom noge, odpeljal v UKC Ljubljana.

V postopku simulacije smo si lahko ogledali tudi reševanje ponesrečenca, ujetega pod vozilom. Zavohal ga je pes in vodniku z laježem pokazal, kje leži oseba, ki potrebuje pomoč.

V vaji na Igu simulacija prevoza s helikopterjem in prevoz ponesrečencev

V prikazu vaje v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu smo videli še izdelovanje lesene konstrukcije za podirajočo stavbo. Stavbo so podprli, da bi se izognili njenemu porušenju. Vojaki in drugo osebje so se znašli še med simulacijo iskanja ponesrečenca med ruševinami in prevozom ponesrečenca do vojaškega helikopterja, osebo so pred prevozom ustrezno stabilizirali.

Vaje, ki jih izvajajo po vsej Sloveniji, so zelo pomembne za prenos znanja in krepitev odnosov z reševalnimi ekipami, ki prihajajo iz tujine.