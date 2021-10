Janša ob dnevu suverenosti: Uspeli smo, ker smo verjeli v svoj prav in cilje naroda

Imeti dobro opremljeno in izurjeno vojsko je po Janševih besedah nujen pogoj suverenosti, a še ni zadosten. Treba je imeti precej več, predvsem pa sposobnost stopiti skupaj in izkazovati pripadnost skupnosti. "In mi smo to imeli," je dodal.

Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici ob današnjem dnevu suverenosti zapisal, da smo 25. oktobra 1991 dejansko postali svobodna, samostojna in suverena država. Zdajšnja Slovenija pa bo morala po njegovih besedah na varnostnem in obrambnem področju prispevati več k skupnemu varnostnemu dežniku in povečati lastno odpornost.

Premier je v poslanici ob današnjem prazniku poudaril, da danes praznujemo dogodek, ki nas povezuje. Poudaril je, da je bil to čas, ko so bili v ospredju skupni cilji, solidarnost, enotnost, pripadnost skupnim vrednotam. "Le v takem družbenem kontekstu so mogoči zgodovinski presežki, kakršen je na primer izgon tuje vojske s slovenske zemlje. Naj nam ostanejo te izkušnje tudi za vnaprej kot zgled in naj nas navdajajo s ponosom," je pozval.

Pred tridesetimi leti smo dosanjali sanje

Kot je zapisal, nam je uspelo, ker smo verjeli v svoj prav, v cilje, ki smo si jih zastavili kot narod. Z neprimerno slabšo oborožitvijo smo se pogumno uprli in v nekaj dneh oboroženih spopadov - predvsem zaradi uspešnih zasegov večjih količin orožja iz skladišč jugoslovanske armade - obrnili situacijo sebi v prid. In jo tako ohranili vse do umika agresorske jugoslovanske armade iz Slovenije.

Petindvajseti oktober 1991 je označil za veličasten dan, s katerim smo dosanjali svoje sanje in sanje številnih generacij pred nami ter dobili dokončno potrditev zmage v vojni za Slovenijo. Po njegovih besedah smo ta dan dejansko postali svobodna, samostojna in suverena država, brez tuje vojske na svojem ozemlju. To je bil privilegij, ki takrat ni bil dan vsem državam v Evropi. V vojaškem smislu smo postali močni in posledično varni, je zapisal Janša.

Drugačne razmere kot takrat, a Slovenija je pomembna članica v Natu in EU

Janša je tudi poudaril, da je Slovenija danes v bistveno drugačnih razmerah kot 25. oktobra 1991. Je članica EU in Nata, predsedujoča Svetu EU, sooblikuje velike razvojne procese v zavezništvu, a tudi išče rešitve za težave in negotovosti, ki se kopičijo tudi na varnostnem in obrambnem področju.

"Skupnemu varnostnemu dežniku bomo morali prispevati več, kakor tudi povečati lastno odpornost, da se bomo sposobni sami ubraniti - kot smo bili sposobni pred tremi desetletji," je opozoril. "Naj ostane samostojna in suverena Slovenija varen in prijazen dom za vse, ki jo imamo radi," si je ob tem zaželel premier.