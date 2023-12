V Slovenijo prispela pomembna vojaška pošiljka

Nakupi vozil so bili opravljeni po postopku vlada vladi z neposredno pogodbo z vlado ZDA po programu Foreign Military Sales. Odločitev za tak nakup je omogočila hitrejši in predvsem preglednejši nakup opreme brez posrednikov ter korupcijskih tveganj.

V koprsko pristanišče je prispelo 37 lahkih kolesnih vozil oshkosh, ki jih je obrambno ministrstvo od ZDA kupilo po sistemu vlada vladi, so danes sporočili z ministrstva. Slovenija je skupno naročila 161 oshkoshev, v državo jih je do zdaj prispelo 75. Od tega jih je 32 država prejela kot donacijo za poslano vojaško pomoč Ukrajini, so dodali.

Štirikolesniki bodo v Slovenski vojski izpolnjevali lahke in dosegali srednje zmogljivosti, saj s svojo protiminsko zaščito presegajo zmogljivosti marsikaterega osemkolesnega vozila, za vojake so torej zelo varno vozilo. Vsa vozila, razen dveh, bodo opremljena z daljinsko vodenimi oborožitvenimi postajami Crows z mitraljezi kalibra 12,7 in drugimi sistemi, so pojasnili na ministrstvu.

Oshkoshi po zagotovilih ministrstva spadajo med najsodobnejša vozila v svoji kategoriji in zagotavljajo odlično zaščito uporabnikov ob ustrezni mobilnosti, nosilnosti ter ognjeni moči vozila.

Vsa vozila bodo prispela v letih 2024 in 2025

Vozila so del glavne opreme za sočasno vzpostavitev osrednje bataljonske skupine in izvidniškega bataljona, h katerima se je država zavezala zvezi Nato, ter tudi oprema za obrambo države. Vsa vozila bodo po napovedi ministrstva v državo prispela v letih 2024 in 2025.

Prvi dogovor za nakup štirikolesnikov je bil sicer sklenjen novembra 2018, ta vozila so bila dobavljena in prevzeta leta 2022. Oktobra 2022 je bil sklenjen dogovor za nakup dodatnih 47 vozil z oborožitvenimi postajami, oktobra letos pa je država naročila še 32 oskoshev, ki jih je država od ZDA prejela kot donacijo za vojaško pomoč, poslano v Ukrajino. Posebna donacija je še sedem dodatnih vozil, so navedli.

Nakupi vozil so bili opravljeni po postopku vlada vladi z neposredno pogodbo z vlado ZDA po programu Foreign Military Sales. Odločitev za tak nakup je omogočila hitrejši in predvsem preglednejši nakup opreme brez posrednikov ter korupcijskih tveganj.