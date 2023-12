Vojaški kaplan na Natovi misiji: to je njegovo sporočilo vsem v domovini

"Božič je praznik miru, nežnosti in bližine. Kristjani verujemo, da se je na božično noč rodil božji sin, ki nam je kot malo dete v jaslih prinesel mir, toplino in tudi varnost. Želim, da bi ta mir, toplino in medsebojno povezanost začutili tudi državljanke ter državljani naše lepe domovine," ob božiču vsem doma v Sloveniji sporoča vojaški kaplan Matjaž Muršič, ki deluje na Natovi misiji na Kosovu.

Poleg verske oskrbe je ključna naloga kaplana na misiji pomoč vojakinjam in vojakom v stiski, v kateri se morda znajdejo, nekateri tudi zaradi dolgotrajne odsotnosti od svoje družine.

"Kaplan poskuša pripadnikom pomagati z nasvetom, pogosto je dovolj že bližina, da se ne počutijo sami. Kaplan je vedno dodana vrednost vsake misije. Je tudi tisti, ki lahko v vsakem trenutku gre do poveljnika in poskuša urediti kakšno težavo, če jo zazna," pojasnjuje Muršič, ki je bil pred tem del misije na Slovaškem, pred kratkim pa se je preselil na Kosovo.

Kot pravi, se trudi, da je vojakom na voljo in da se z njimi čim bolje osebno spozna, saj se zaveda, da mu tako lažje zaupajo in pristopijo s svojimi težavami.

V Natovi vojaški bazi Film City v bližini Prištine stoji cerkev, v kateri opravljajo bogoslužja. Foto: Aleksander Kolednik

Misija tudi priložnost za pridobitev zakramentov

Nekateri vojaki se med misijo odločijo tudi za pridobitev krščanskih zakramentov. "Če jim manjka kakšen od zakramentov, bodisi krst, sveto obhajilo ali birma, damo vojakinjam in vojakom priložnost, da jih pridobijo. V času misije se na to pripravljajo. Imamo tedenska srečanja, proti koncu misije pa pride vojaški vikar, ki podeli zakramente, ki jih pripadnik želi. Lahko pridobi samo enega od zakramentov, lahko pa tudi dva ali vse tri," pravi Muršič in dodaja:

"Na vsaki misiji se zgodi, da se kateri od pripadnikov odloči za ta korak. Velikokrat je ta želja v njih tlela že dlje časa, misija pa je bila priložnost, ko so si lahko prilagodili čas in v pol leta naredili pripravo."

Slovenska vojska na Kosovu od leta 2000

Na Kosovu je trenutno sicer kot del Natove misije Kfor 101 pripadnik Slovenske vojske. Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila na Kosovo januarja 2000. Do leta 2007 so slovenske enote delovale v sestavi sil drugih vojsk, februarja 2007 pa je Slovenska vojska prvič v svoji zgodovini na mednarodno operacijo in misijo napotila enoto v velikosti bataljona. Takrat je bataljon prvič prevzel lastno območje odgovornosti in poveljeval pripadnikom tuje vojske, članice zveze Nato.

Zveza Nato je sicer na Kosovu prisotna od leta 1999. S svojo prisotnostjo podpira obsežne mednarodne napore za vzpostavitev miru in stabilnosti v državi. Sprva je bila naloga Nata zaustaviti nasilje in grožnje takratnih jugoslovanskih in srbskih sil proti Kosovu, vzpostaviti varnost ter zagotoviti javni red in mir ter podpreti mednarodna humanitarna prizadevanja.

Zavezniška misija Kfor (Kosovo Force) se na Kosovu izvaja na podlagi resolucije Varnostnega sveta. Danes si sile Kfora še naprej prizadevajo zagotavljati in ohranjati varnost na Kosovu za vse državljane, ne glede na njihovo narodnostno poreklo.