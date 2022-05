Le kako se je v morju znašel ta skuter? #foto

Delavci Okolja Piran so med jutranjim pregledom obale v morju zagledali rdeč skuter. Potem ko so obvestili policijo, so ga dvignili iz vode. Lastnika vozila so že identificirali, kako je enosledno vozilo končalo v vodi, pa še ni znano.

"Policisti so bili zjutraj obveščeni, da so v morju v Portorožu opazili skuter. Ugotovili so, da je vozilo ob betonski plaži na globini približno 1,5 metra. Potopljeno je bilo kolo z motorjem Sym Jet rdeče barve. Delavci Okolja Piran so ga dvignili iz vode, ugotovljen je bil tudi lastnik iz Kopra," so zapisali na policiji. Okoliščine dogodka še ugotavljajo.

"Med jutranjim pregledom obalnega pasu smo v morju sredi Portoroža uzrli rdeč skuter. O najdbi smo obvestili policijo in pristojnim pomagali pri odstranitvi dvokolesnika. Do izliva oz. onesnaženja ni prišlo," pa so na svojem profilu na Facebooku zapisali delavci iz Okolja Piran.