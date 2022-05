Žalosten dan za lastnika pol milijona evrov vrednega ferrarija #foto

Voznik ferrarija SF90 je na cesti Hagley v mestu Birmington v Veliki Britaniji trčil v vrsto parkiranih avtomobilov. Nesreča se je zgodila v sredo zvečer, policijo in gasilce pa je na kraju pričakal popolnoma uničen, več kot pol milijona evrov vreden rdeč ferrari, poroča The Sun.

Gasilci gasilske postaje Haden Hill, ki so posredovali na kraju nesreče, so na družbenem omrežju Twitter objavili fotografije uničenega vozila. Pod njihovo objavo so se zvrstili komentarji uporabnikov, ki so se spraševali, kako žalosten mora biti lastnik pregrešno dragega jeklenega konjička.

RTC Hagley Road, Halesowen- White Watch attended. Please be careful when out and about pic.twitter.com/8xog41xC9C — Haden Cross Fire Station (@WMFSHadenCross) May 25, 2022

Na srečo nihče ni bil poškodovan. Policija še preiskuje, s kakšno hitrostjo je voznik vozil avtomobil, ki sicer v 2,5 sekunde doseže hitrost sto kilometrov na uro.