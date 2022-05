Legendarni češki hokejist Jaromir Jagr je bil v sredo vpleten v prometno nesrečo − z avtomobilom je trčil v tramvaj. Na srečo so jo vsi odnesli brez poškodb. "Mislil sem, da je to moj konec," je dogajanje na družbenem omrežju komentiral 50-letnik in priznal, da je bil za nesrečo kriv sam.

"Dragi navijači in vsi preostali! Na kratko bi vam rad povedal, kaj se je zgodilo danes, ko sem bil udeležen v nesreči. Bila je moja krivda," je zapis na družbenem omrežju Instagram začel zimzeleni češki hokejist Jaromir Jagr.

Pojasnil je, da je do nesreče prišlo v Plznu, kjer je prepozno opazil tramvaj, tako da je prišlo do trčenja.

"Tramvaj sem zagledal zadnji trenutek, ko je bil že povsem ob meni. Mislil sem, da je to moj konec. Vedno sem verjel, da me varuje neka višja sila. Tako je bilo tudi tokrat. Hvala bogu! Čeprav je moja Kia videti, kot je, sem iz nje splezal brez poškodb. Najpomembnejše pa je, da se potnikom v tramvaju ni nič zgodilo. Tistim, ki so posredovali in pomagali na prizorišču, se zahvaljujem za razumevanje in pomoč," je med drugim še zapisal 50-letnik, ki je imel srečo v nesreči.

Ni še rekel zadnje besede

Jagr je pred kratkim napovedal, da športne opreme še ne bo postavil v kot. Tudi v prihodnji sezoni bo nosil dres češkega prvoligaša Kladna, katerega lastnik je.

V lanski sezoni je na 43 tekmah vknjižil 19 točk (osem golov in enajst podaj), Kladno pa se je rešil izpada v drugo ligo. Čeh bo na ledu vztrajal tudi zato, ker naj bi nekateri sponzorji ob njegovi upokojitvi napovedali slovo.