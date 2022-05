Furs opozarja: Ne pozabite!

Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. 3. 2022 in morajo doplačati dohodnino, finančna uprava obvešča, da se rok za plačilo izteče 2. 6. 2022.

Rok doplačila je sicer natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Zavezancem, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 3. 5. 2022, zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

"Ob tem bi radi spomnili na pravico, da se odmerjeni davek lahko poravna v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. V primeru vložitve obrazca ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni. Priporočamo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje bi bilo, da bi ga zavezanec vložil takoj, ko prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku," so še zapisali na finančni upravi.

Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 2. junij 2022, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na plačilni račun do 31. maja 2022.