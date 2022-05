Visoke položnice za gozdne ceste? Kje se pojavlja težava?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podatek o katastrskem dohodku gozdnih zemljišč se uporablja za odmero dohodnine in za odmero pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Nekateri uporabniki se v zadnjih dneh na družbenih omrežjih pritožujejo, da so dobili izjemno visoke položnice za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Kaj je v ozadju in za koliko so se povečali zneski na položnicah?

V zaprti skupini Slowenia kmetijstvo-landwirtschaft je eden od uporabnikov družbenega omrežja Facebook zapisal, da je lani njegova položnica za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest znašala slabih 20 evrov, letos pa že kar dobrih 200. Šlo naj bi za desetkratno povišanje.

Od preteklega leta je prišlo do sprememb

Pri odmeri dohodninske obveznosti za 2021 in pri odmeri pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za 2021 je v primerjavi s preteklim letom prišlo do sprememb:

Katastrski dohodek gozdnih zemljišč, ki je osnova za odmero pristojbine za gozdne ceste, je zaradi končanja prehodnega obdobja postopnega zviševanja katastrskega dohodka in končanja učinkovanja enoletnega interventnega 50-odstotnega znižanja katastrskega dohodka na podlagi protikoronskega zakona za leto 2021 višji od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč za leto 2020.

Pri katastrskem dohodku se je za potrebe odmere dohodninske obveznosti prehodno obdobje zviševanja katastrskega dohodka že končalo, je pa protikoronski zakon določil znižanje katastrskega dohodka še za 2021. Katastrski dohodek gozdnih zemljišč je za leto 2021 torej znižan za odmero dohodnine, ne pa tudi za odmero pristojbine za gozdne ceste.

Kaj lahko stori lastnik gozdnega zemljišča?

Kmetijsko gozdarska zbornica kot morebitni razlog za spremembe navaja še dve možnosti, in sicer:

Sprememba podatkov o gozdnem zemljišču pri Geodetski upravi Republike Slovenije je v svojih evidencah na podlagi gozdnogospodarskih načrtov aktualizirala podatke o dejanski rabi nepremičnine (gozdnih zemljišč), kar lahko privede do spremembe katastrskega dohodka nepremičnine. Za preverbo tega razloga lahko vsak lastnik gozdnega zemljišča pri geodetski upravi sam preveri stanje dejanske rabe njegove nepremičnine.

nepremičnine (gozdnih zemljišč), kar lahko privede do spremembe katastrskega dohodka nepremičnine. Za preverbo tega razloga lahko vsak lastnik gozdnega zemljišča pri geodetski upravi sam preveri stanje dejanske rabe njegove nepremičnine. Morebitne sistemske težave v postopku izračuna katastrskega dohodka za gozdna zemljišča, kar pristojne institucije (Finančna uprava Republike Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije) že preverjajo.

S plačilom počakajte

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je Finančno upravo Republike Slovenija pozvala, da preveri pravilnost vhodnih podatkov, ki so podlaga za izračun katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, in hkrati priporočajo članom, da s plačilom pristojbin za gozdne ceste še počakajo, je zapisano na spletni strani te zbornice.

"Pričakujemo, da bo v primeru napake pri izračunu Finančna uprava Republike Slovenije odpravila napako po uradni dolžnosti. Zato pozivamo člane, da s plačilom obveznosti še počakajo, o ugotovitvah in odločitvah uradnih organov pa vas bomo sproti obveščali," so zapisali na spletni strani zbornice.

Pri zbornici so opozorili tudi na odmerno stopnjo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Katastrski dohodek se je v obdobju 2017–2020 zaradi sprememb zakona zvišal, pri čemer je odmerna stopnja ostala nespremenjena. Lastnikom gozdnih zemljišč se je obveznost iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest bistveno povišala.

"Zavedamo se, da so sredstva potrebna za vzdrževanje gozdnih cest, kljub temu pa dvomimo o ustreznosti rešitve, da večinsko povečanje zneskov za vzdrževanje gozdnih cest nosijo lastniki gozdov. Predlagamo spremembo sistema pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki bo ob vzdržnem financiranju gozdnih prometnic predstavljal manjšo finančno obremenitev za lastnike gozdov," so sklenili.

Kaj sporočajo s finančne uprave?

"Za nekatere zavezance je finančna uprava po trenutno znanih informacijah prejela napačne vhodne podatke, ki jih finančni upravi posredujejo zunanji viri, in sicer podatek o višini katastrskega dohodka od gozdnih zemljišč, zaradi česar je bil pri določenih zavezancih posledično izračun napačen," so za Ptujinfo sporočili s finančne uprave.

S številom takšnih zavezancev še ne razpolagajo.

"Čeprav na finančni upravi nismo odgovorni za napačne izračune katastrskega dohodka, bomo po dokončni razjasnitvi morebitnih napak v posredovanih podatkih aktivno pristopili k rešitvi zadeve," so zapisali.

Kako je s pritožbo?

Vsem zavezancem, ki so v prejšnjih dneh prejeli odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021, svetujejo, da z vložitvijo pritožbe trenutno še počakajo.

"V finančni upravi bomo v primeru potrditve napake do sredine prihodnjega tedna poiskali rešitev za sanacijo te problematike in o tem obvestili javnost," so zapisali.

Finančna uprava je našla rešitve

Finančna uprava je našla rešitev za zavezance, ki so zaradi uporabe napačnih vhodnih podatkov prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Vsem tem zavezancem bo v mesecu juniju izdala nove odločbe. To pomeni, da tem zavezancem ne bo treba vlagati pritožb, saj bo nova odločba nadomestila prejšnjo, ki je napačna.

Kako bodo zavezanci preverili, ali jim bo FURS poslal nove odločbe?

Tako kot je to urejeno pri informiranju o izdaji informativnih izračunov dohodnine in turističnih bonov, bodo lahko od konca maja 2022 zavezanci prejeli informacijo o morebitni izdaji nove odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 na spletni strani eDavki. Iskalnik bo odgovoril na vprašanje, če mu zavezanec sporoči svojo davčno številko.

Kako pa postopajo zavezanci, ki imajo napačno odločbo, vendar ne iz naslova uporabe napačnih vhodnih podatkov in jim ne bo izdana nova odločba?

Davčni zavezanec, ki se s svojo odločbo ne strinja, hkrati pa ne bo prejel nove odločbe, mora sam vložiti pritožbo zoper prvotno odločbo. Rok za vložitev pritožbe je do vključno 6. 6. 2022.

Davčnim zavezancem, ki menijo, da so prejeli napačen izračun obveznosti iz kmetijstva za leto 2021, svetujemo, naj počakajo do konca maja. Takrat bodo lahko na eDavkih preverili, ali jim bo Finančna uprava izdala novo odločbo. Če bodo prejeli informacijo, da jim nova odločba ne bo izdana, hkrati pa se s prvotno odločbo ne strinjajo, bodo še vedno imeli teden dni časa (do vključno 6. 6. 2022), da vložijo pritožbo.