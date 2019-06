V notranjost gostilne v Podljubelju so se vsule skale

V torek popoldne se je v Podljubelju sprožil skalni podor, ki je prebil stene gostinskega lokala Gostilne Školjka, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Podljubelj in Bistrica pri Tržiču so zavarovali območje objekta, izklopilielektriko, iz objekta iznesli skale ter nudili pomoč trem osebam pri izselitvi. Prostore so tudi pregledali in prezračili ter izmerili prisotnost nevarnih plinov, ki pa jih niso zaznali. Gostilna je na svoji Facebook strani sporočila, da je do nadaljnjega zaradi naravne nesreče zaprta.

Konec aprila se je sprožilo kamenje in močno poškodovalo cesto, zato so zaradi ponovitvene nevarnosti cesto Ljubelj–Bistrica (Tržič), ki pelje do prelaza Ljubelj na avstrijsko stran, zaprli za dlje časa. Delno so jo odprli šele 10. maja.

Tamkajšnje gostilne so imele velik izpad dohodka, zdaj pa je skalno pobočje dobesedno prebilo stene ene od njih.

"Na kraj smo izvozili GVC16/15 in GVM-1, kjer smo najprej zavarovali kraj. Nato smo se odpravili na pregled notranjih prostorov, kjer smo nemudoma zaznali vonj po plinu. Za pomoč smo zaprosili gasilce PGD Bistrica pri Tržiču, ki so preverili prisotnost plina. Prezračili smo prostor, nato pomagali pri evakuaciji treh oseb ter iznosu zamrznjenih izdelkov iz gostišča. Gostišče je do nadaljnega zaprto. Na intervenciji je sodelovalo 14 naših gasilcev," so gasilci PGD Podljubelj zapisali na svoji Facebook strani.