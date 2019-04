Ljubelj bo zaradi skalnega podora zaprt mesec in pol

Na glavni cesti Ljubelj-Bistrica (Tržič) se je včeraj popoldne zgodil skalnati podor, ki je zasul cesto. Ta bo ostala zaprta predvidoma mesec in pol, so sporočili z direkcije za infrastrukturo. Obvoz je urejen skozi karavanški predor in čez Jezersko.

Skalnati podor je cesto zasul v dolžini približno sto metrov, zaradi nevarnosti dodatnega kamenja pa cesta ostaja zaprta. Podorno žarišče je približno 200 metrov nad cesto, kjer se je osulo od 25 do 35 kubičnih metrov materiala.

Po ogledu predstavnikov direkcije za infrastrukturo, koncesionarja in civilne zaščite so se odločili, da bo cesta ostala zaprta, saj je v žarišču vidna razpoka in še kar nekaj kritičnih mest.

"Po tako obsežnih podorih običajno prihaja do relaksacije brežine, zaradi česa so mogoči dodatni odlomi in zdrsi materiala. Zaradi nevarnosti dodatnih porušitev bo cesta za promet ostala zaprta," so zapisali pri direkciji za infrastrukturo.

Obvoz je mogoč skozi karavanški predor in čez Jezersko.

Sanacija bo stala okrog milijon evrov

Danes oziroma jutri bodo opravili aerofotogrametrijo celotnega območja ter geodetski posnetek brežine. V tednu po praznikih bo opravljena analiza, takrat pa bo tudi znano, kakšna bo sanacija in kdaj bodo cesto znova odprli.

Po prvotnih ocenah bo treba sanirati okrog 450 metrov, ocenjena vrednost del sanacije pa je milijon evrov.