Zaradi zaprtja prelaza Ljubelj imajo lokalni gostinci za več deset tisoč evrov izgube #video

Kar nekaj naših državljanov se odpravi čez mejo napolnit zaloge hrane in pijače. Priljubljena je predvsem Avstrija. A zaprt prelaz Ljubelj je številnim prekrižal načrte nakupovanja v Celovcu. Eno lepših in najbolj strmih poti pri nas je ohromil plaz. Sanacija naj bi potekala vsaj dva meseca.

Na idiličnem, a od Slovenije odrezanem delu, tik pred predorom, živi 30 domačinov. Večina jih je nad situacijo navdušenih, preseneti Peter Hren. Dostop je možen le z avstrijske strani, kjer na zaradi plazu zaprto cesto opozarjajo tudi napisi. Zato na parkirišče nekdanje brezcarinske trgovine zavijejo le redki Avstrijci, ki pridejo po cenejše cigarete. Če je za nujno treba do Tržiča pa pač gredo, na lastno odgovornost.

Kot pojasnjuje Hren imajo od lokalne policije dovoljenje, da se lahko v nujnih primerih poti poslužujejo, vendar pa naj ne izkoriščajo situacije in naj ne hodijo ponoči. Zaradi plazu morajo nekateri namesto osmih kilometrov podaljšati pot tudi za več deset.

Upad prihodka za lokalne gostince

Kot pripovedujeta Mojca in njen mož Damijan Štefe iz gostišča Koren "noben gost ne bo naredil 86 kilometrov samo zaradi kosila". Gostiče ima po njuni oceni zaradi zaprtja prelaza v zadnjih dneh za več deset tisoč evrov izgube.

Skale so s ceste sicer že umaknili in bi bila cesta zato pogojno prevozna, a nevarnost še vedno preži na vrhu izvora plazišča. Kakšno je stanje v steni zdaj preverjajo z droni. Ti od blizu snemajo centimeter za centimetrom previsa.

Te podatke bo potrebno nato analizirati in izdelati sanacijski plan. Vsekakor pa to ne bo čez mesec in pol, pravi pesimistično gostinec v dolini. Tudi Gabrijela Krašoveca iz gostilne Ankele skrbi kako bo zaradi upada dohodka v prihodnjih mesecih izplačal plače trem zaposlenim in tudi prispevke državi.