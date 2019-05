Novost na Bledu za boj proti gneči #video

Uvedli so dve liniji, modro in zelo, vožnja pa bo stala en evro. Namen tega pa je, da se okolica jezera razbremeni prometa, s tem pa zmanjša onesnaženje in turistom omogoči pristnejše doživetje, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Na blejski grad se lahko pripeljete s svojim avtomobilom, porabite nekaj goriva in plačate parkirnino. Za dve uri ta znaša tri evre. Lahko pa se na grad pripeljete z avtobusom. Enostavno parkirate na Bledu in s tem dodatno ne onesnažujete okolja.

"Vse atrakcije niso v centru Bleda, ampak so razporejena naokrog," je za Planet povedala Romana Purkart iz občine Bled.

Med vožnjo z busom lahko neobremenjeno opazujete okolico in obiščete katero od vasi blizu Bleda.

"Lano smo ga prvič uvedli in odziv je bil zelo dober. Med 150 in 250 ljudi dnevno smo prepeljali," razlaga Purkart.

Nad idejo občine so navdušeni tako turisti kot tudi turistični delavci, saj se je kaos v mestu zaradi vozil nekoliko zmanjšal.

"Mislim, da se je precej zmanjšalo parkiranje zaradi avtobusa," meni Jeraj Kobelenski.

Pogoste pa so tudi redne avtobusne linije na Bled. Iz Lesc vsake 15 minut, iz Ljubljane vsake pol ure. Izbiro avtobusa ali pa vlaka priporoča tudi Purkartova. "Boste videli, da se splača," poziva Purkartova.