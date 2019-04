So pritožbe zapornic na Igu upravičene? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z diskriminacijo naj bi se spopadli v edinem ženskem zaporu pri nas, na Igu. Na domnevno katastrofalne razmere so v pismu opozorile tamkajšnje obsojenke.

Grad nad Igom s svojimi 500 leti zagotovo ni najprimernejša stavba za zapor, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

"Težava ni prostor, temveč število obsojenk, ki bivajo v enem prostoru, saj prihajajo iz zelo različnih okolij, z različnimi navadami," je za Planet povedala Tadeja Glavica, direktorica zapora, ob razkazovanju ene od sob.

"Tiste, ki delajo, gredo delat in mine osem ur. Za tiste, ki pa ne delajo: veste, kako dolgih je 24 ur," je razložila Nevenka Lekan, nekdanja zapornica na Igu, ki je tam preživela sedem let in pol.

Zobar pride vsakih 14 dni

Pritožbe v anonimnem pismu so letele tudi na zdravstveno oskrbo. Ambulanto so prenovili, po besedah Lekanove pa je glavna težava, da včasih ne prideš na vrsto, najhuje je pri obiskih zobarja. Ta pride v zapor vsakih 14 dni.

Kljub prostorski stiski so na gradu zapornicam uredili knjižnico in celo fitnes. A nihče se ni resneje ukvarjal z dejstvom, da je tu zaprtih ogromno mater majhnih otrok, ki bi v resnici raje videle večjo sobo za druženje s svojimi najmlajšimi, so poročali še v oddaji Danes.

A to naj bi rešili čez dobra štiri leta, ko bodo zgradili dodatne zmogljivosti in povečali zapor.