Skoraj prazna gostilna: le 20 evrov prometa, odkar so zaprli Ljubelj

Skoraj dva tedna je že zaprta cesta Ljubelj–Bistrica (Tržič), ki pelje do prelaza Ljubelj na avstrijsko stran. Konec aprila se je sprožilo kamenje in močno poškodovalo cesto, zaradi ponovitvene nevarnosti pa so cesto zaprli.

Ravno Avstrijci, na katere meji Ljubelj, so med zelo priljubljenimi strankami v Podljubelju, kjer pa gostilne zdaj samevajo.

"Odkar je cesta zaprta, je kriza"

Nina Klemenčič, ki skupaj s partnerjem vodi gostilno Ankele, razlaga, da je od zaprtja promet v njihovi gostilni padel na 20 do največ 50 evrov dnevno.

"Odkar je cesta zaprta, je kriza. Zdaj hodi samo nekaj domačinov. Bili so ravno prazniki, ko bi morale biti gostilne polne, bile pa so prazne," razlaga Klemenčičeva. Večkrat se je obrnila na župana Tržiča Boruta Sajovica, ki ji je svetoval, naj pritisne na Direkcijo RS za infrastrukturo.

Avstrijci so po njenih besedah glavne stranke, in pa pohodniki. "Teh pa tudi ni, ker ne morejo nikamor iti. Ne na stari Ljubelj ne na Zelenico, samo na Kofce," razlaga.

Cesto naj bi danes izmenično odprli

Foto: Twitter Danes naj bi cesto le odprli, sicer izmenično, kar so po besedah Klemenčičeve napovedovali že takoj po praznikih. Vsaj tako je možno razbrati z objave župana Sajovica na družbenem omrežju Facebook, kjer je ob sliki pripisal, da na Ministrstvu za infrastrukturo predvidevajo, da bodo do konca dneva vzpostavili izmenični enosmerni promet.

"Cesto bodo verjetno res odprli danes, vendar ne zaradi našega pritiska, ampak zato, ker bo čez vikend festival mineralov in se bojijo, da bo malo ljudi," razlaga Klemenčičeva.

Razlog zapore več let stara težava

Težava podora kamnov, ki se je zgodil konec aprila, je sicer že več let stara težava, ob tem pa se je zgodila ravno v času, ko se je začela glavna sezona. "Stanje je problematično že več let, vendar je bila očitno sanacija prevelik finančni zalogaj. Dokler se nekaj ni zgodilo, ne bi sanirali," razlaga Klemenčičeva.

Razmišljala sta tudi, da bi jo začasno zaprla

Odkar je njihova gostila skoraj prazna, sta se s partnerjem poigrala tudi z idejo, da bi začasno zaprla gostilno, vendar se po razmisleku nista odločila. "Težko je gostilno zapreti na primer za dva meseca. Hitro bi se ljudje začeli spraševati, zakaj je tako. Potem pa tudi ne pridejo več, ker ne vedo, ali bo naslednjič odprta, in podobno," odločitev pojasnjuje Klemenčičeva.

V dveh tednih so imeli v Gostilni Ankele skupno okrog 200 evrov prometa, zato je župana Sajovica vprašala, ali bo gostincem kakorkoli priskočil na pomoč. "Položnice moramo vseeno plačati. Rekel je, da v tem primeru ne more nič pomagati," razočarano razlaga Klemenčičeva in dodaja, da je njihova glavna sezona ravno od maja do septembra. "Mi nimamo prometa čez celotno leto. Med majem in septembrom moramo zaslužiti toliko, da preživimo tudi čez preostale mesece."