Ker je imel na glavi slušalke, ni slišal, da prihaja vlak, njegovo življenje zdaj ogroženo

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da je okoli 6.30 vlak na območju železniške postaje Medvode trčil v mlajšega moškega, ki se je pri tem huje poškodoval in je v smrtni nevarnosti. Po poročanju Slovenskih novic je imel na glavi slušalke in ni slišal, da vlak trobi.