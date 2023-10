V Ljubljani shod za Palestino, Janša in Hojs pozivata k fotografiranju udeležencev

Na Trgu republike v Ljubljani se bo popoldne začel shod v podporo Palestini, s katerim želijo organizatorji sporočiti, da je vsaka žrtev, tako palestinska kot izraelska, preveč. Kljub temu, da poudarjajo, da cilj shoda ni izkazovanje podpore Hamasu in antisemitizmu, sta predsednik stranke SDS Janez Janša in njegov nekdanji notranji minister Aleš Hojs na družbenem omrežju X ljudi pozvala, naj udeležence protesta fotografirajo, češ da bi lahko bili med njimi teroristi. Pred napovedanim shodom je Slovenija dvignila stopnjo ogroženosti zaradi terorizma.

Slaba dva tedna spremljamo dogajanje na Bližnjem zahodu, kjer se razmere iz dneva v dan zaostrujejo. Potem ko so se po vsem svetu zvrstili številni shodi, tako v podporo Izraelu kot Palestincem v Gazi, bo shod Za Palestino potekal tudi v Ljubljani.

Podporniki Palestincev v Gazi se bodo ob 17. uri zbrali na Trgu republike. Kot pravijo organizatorji shoda, nočejo izkazati podpore Hamasu in antisemitizmu, temveč želijo nasprotovati nasilju in novim žrtvam.

Medtem je v sredo popoldne državni sekretar za nacionalno varnost Andrej Benedejčič sporočil, da je Slovenija povečala oceno ogroženosti zaradi terorizma na srednjo stopnjo. Medresorska delovna skupina za protiterorizem se je za dvig stopnje iz nizke na srednjo odločila "zaradi trenutnih zaostrenih varnostnih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu ter pozivov k izvajanju terorističnih dejanj," so sporočili iz Ukoma.

Varnostni strokovnjak in nekdanji direktor obveščevalno-varnostne službe pri obrambnem ministrstvu Boštjan Perne je ob tem pojasnil, da gre za preventivni ukrep, ki nekoliko dvigne čuječnost notranje-varnostnega sistema.

Shod podpira več kot 40 civilnodružbenih organizacij, ki so predsednika vlade Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon pred dnevi v javnem pismu pozvale k takojšnjemu umiku podpore izraelski okupacijski politiki in priznanju Palestine kot samostojne države. Podobno pobudo je na vlado naslovil vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec.

Civilnodružbene organizacije so v pismu poslanke in poslance pozvale k udeležbi na shodu v podporo Palestini.

Janša in Hojs: Fotografirajte udeležence protesta in ustavite terorizem v Sloveniji

V opoziciji so zavzeli proizraelsko stališče, današnjemu shodu v podporo Palestini pa jasno nasprotujejo. Oglasil se je predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša, ko je na družbenem omrežju X delil objavo mednarodnega pravnika in šefa vladne službe za zakonodajo v njegovi zadnji vladi Mihe Pogačnika, naj udeležence protesta fotografirajo, fotografije pa pošljejo na veleposlaništvo ZDA. "Praktična ideja, kako pomagati zaustavljati terorizem v Sloveniji. Delite naprej!" je pripisal Janša.

Praktična ideja, kako pomagati zaustavljati terorizem v Sloveniji. Delite naprej! https://t.co/mUNi9ZOw22 — Janez Janša (@JJansaSDS) October 15, 2023

Na družbenem omrežju X je veliko razburjena sprožil zapis nekdanjega ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa.

"V mesecih in letih po terorističnem napadu na izraelske športnike, udeležence olimpijskih iger v Münchnu l. 1972, je Mosad likvidiral vse, ki so sodelovali v organizaciji in izvedbi napada. Tudi tokrat, po terorju Hamasa nad nedolžnimi civilisti, bo tako," je zapisal Hojs in enako kot Janša pozval k fotografiranju udeležencev protesta, češ da bi lahko bili med njimi teroristi.