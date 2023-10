V Ljubljani v podporo Palestini: Vsaka žrtev je preveč, tako palestinska kot izraelska

V četrtek bo ob 17. uri pred državnim zborom potekal shod Za Palestino v podporo Palestincem v Gazi. Kot pravijo organizatorji shoda, ne želijo izkazati podpore Hamasu in antisemitizmu, temveč nasprotovati nasilju in novim žrtvam.

Gibanje za pravice Palestincev bo v četrtek na Trgu republike v Ljubljani organiziralo shod za Palestino. Organizatorji prek spletnih družbenih omrežij trdijo, da je cilj shoda "konec nasilja, konec apartheida".

Kot je razvidno s spletnih strani policije, je shod prijavljen.

Foto: policija

Več organizacij za umik podpore izraelski politiki in udeležbo na shodu

Več organizacij in gibanj, med njimi prvopodpisano Gibanje za pravice Palestincev, je pretekli teden po poročanju STA v javnem pismu premierja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon pozvalo k takojšnjemu umiku "podpore izraelski okupacijski politiki". Kot so zapisali, Izrael krši mednarodno pravo in pravico Palestincev do obstoja. Vse organizacije so tudi pozvale na javni shod za Palestino.

Foto: zajem zaslona/filantropija.org