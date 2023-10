Vlada bo namenila 570.000 evrov za humanitarno krizo v Gazi in v Gorskem Karabahu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija bo s humanitarnima prispevkoma pomagala za krizo v Gazi in Gorskem Karabahu.

Slovenija bo s humanitarnima prispevkoma pomagala za krizo v Gazi in Gorskem Karabahu. Foto: Guliverimage

Vlada je na dopisni seji sprejela sklep, da bo namenila humanitarna prispevka v skupni vrednosti 570.000 evrov za obravnavo humanitarnih kriz v Gazi in v Gorskem Karabahu.

Gre za prispevek Agenciji Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem na Bližnjem vzhodu (UNRWA) v skupni vrednosti 500.000 evrov, za nujno humanitarno pomoč prizadetemu prebivalstvu na območju Gaze in Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC) v skupni vrednosti 70.000 evrov, za humanitarno krizo v Gorskem Karabahu.

Armenija je po avgustovskih poplavah v Sloveniji sporočila, da bi se na slovenski mednarodni poziv za finančno pomoč odzvala z donacijo v višini 50.000 EUR. Vlada Republike Slovenije Vladi Republike Armenije predlaga, da nameravano donacijo nameni za potrebe obravnave humanitarne krize v Gorskem Karabahu, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Slovenija bo sodelovala v pobudi "Prizadevanja za dan miru" na Bližnjem vzhodu

Vlada je sprejela tudi sklep o sodelovanju Slovenije v pobudi z naslovom "Prizadevanja za dan miru", ki je namenjena pripravi konkretnih ukrepov, s katerimi bi Izraelcem in Palestincem jasno pokazali podporo, ki jo bodo dobili po sprejemu mirovnega sporazuma. Slovenija bo kot podpornica pobude sodelovala v vseh treh delovnih skupinah za podporo miru, ki bodo obravnavale področja varnosti, gospodarstva, okolja in človekove dimenzije.

Pobuda je bila oblikovana na ministrskem dogodku ob robu 78. zasedanja Generalne skupščine OZN, ki so ga organizirali zunanji ministri EU, Saudove Arabije, Egipta in Jordanije ter generalni sekretar Lige arabskih držav. Na dogodku je v imenu Slovenije sodelovala tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

Zunanja ministrica Belgije Hadja Lahbib bo predvidoma 13. in 14. novembra 2023 v Bruslju gostila srečanje, na katerem bodo z delom začele tri delovne skupine, ki se bodo ukvarjale s pripravo elementov za oblikovanje t. i. "paketa za podporo miru." Slovenija bo dejavno sodelovala v pobudi in na zasedanjih delovnih skupin, saj podpira vsa prizadevanja za mir na Bližnjem vzhodu, so še sporočili z vlade.