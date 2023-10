Obveščevalni podatki ZDA: Izrael ni odgovoren za napad na bolnišnico v Gazi #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



20.40 EU opozarja na nevarnost dezinformacij po izbruhu spopadov

19.53 ZDA trdijo, da Izrael ni odgovoren za napad na bolnišnico v Gazi

19.40 ZDA uvedle nove sankcije v povezavi z Iranom

17.20 ZDA vložile veto na brazilski predlog resolucije z obsodbo Hamasa

17.16 Izrael bo dovolil dostavo humanitarne pomoči v Gazo iz Egipta

16.59 Odzivi po napadu na bolnišnico v Gazi

16.22 Egiptovski predsednik Sisi nasprotuje preseljevanju Palestincev iz Gaze v Egipt

15.27 Število žrtev v Gazi narašča, v napadu na bolnišnico skoraj 500 smrti

15.04 Papež pozval k prizadevanjem za preprečitev humanitarne katastrofe v Gazi

14.59 Po napadu na sinagogo Scholz napovedal okrepitev varovanja judovskih krajev

12.15 Putin komentiral napad na bolnišnico v Gazi

12.08 V sinagogo v Berlinu vrgli dve molotovki

11.15 Po napadu na bolnišnico Izrael z dokazi o odgovornosti islamistov

11.11 Al Sisi: Egipt ni zaprl Rafe, humanitarno pomoč blokira izraelsko bombardiranje

10.28 Von der Leynova: Nobenega opravičila ni za napad na bolnišnico

9.23 Palestinski odposlanec: Izrael je uro pred napadom opozoril bolnišnico

8.53 Po napadu na bolnišnico v Gazi ZN pozivajo k humanitarni prekinitvi ognja

8.10 Po smrtonosnem napadu na Gazo v več državah izbruhnili protesti

7.59 Izraelski zračni napadi se nadaljujejo

7.57 Rusija se je odzvala na napad na bolnišnico v Gazi: To je šokanten zločin

7.49 Hamas: Hezbolah je pripravljen na veliko vojno. Načrtujemo naslednje korake.

6.52 Varnostni svet ZN danes o napadu na bolnišnico v Gazi

6.25 Ministrstvo za zdravje: Posledice v bolnišnici Gaze so neopisljive

6.06 Ameriški predsednik Biden danes v Izraelu

6.03 MZEZ izrazilo zgroženost zaradi civilnih žrtev v Gazi

6.01 Evropski parlament danes o dogajanju na Bližnjem vzhodu in pripravah na vrh EU

Evropska komisija je danes opozorila na vse večjo nevarnost dezinformacij, ki se je okrepila po izbruhu spopadov med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. V luči tega je Bruselj članice unije pozval k hitrejšemu usklajevanju za boj proti nezakoniti spletni vsebini in imenovanju koordinatorjev za digitalne storitve.

"Teroristični napad Hamasa je privedel tudi do spletnih napadov z nezakonitimi vsebinami, ki spodbujajo sovraštvo in teror. Z aktom o digitalnih storitvah ima Evropa sedaj stroga pravila za zaščito uporabnikov pred ustrahovanjem in za zagotavljanje temeljnih svoboščin na spletu," je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton pa je opozoril, da so tudi nedavni napadi v Franciji in Belgiji okrepili širjenje nezakonitih vsebin na več spletnih platformah, je sporočila Evropska komisija.

"Z aktom imamo vzpostavljeno popolno orodje, zato danes pozivamo države članice, naj čim prej imenujejo svoje koordinatorje za digitalne storitve. Predlagali bomo tudi oblikovanje protokola za incidente, da bi okrepili naš odziv na dezinformacije. To bo omogočilo hitro in usklajeno sprejemanje potrebnih ukrepov," je še dodal.

Akt o digitalnih storitvah, ki je začel veljati novembra lani, sicer ponudnikom digitalnih storitev postavlja jasne obveze za zaščito njihovih uporabnikov pred nezakonitimi vsebinami, dezinformacijami in drugimi družbenimi tveganji.

Evropska komisija pa trenutno že preiskuje skladnost platforme X z aktom, vključno z njenimi politikami in praksami v zvezi z obravnavanjem pritožb, oceno tveganja in ukrepi za spopadanje z odkritimi tveganji.

19.53 ZDA trdijo, da Izrael ni odgovoren za napad na bolnišnico v Gazi

Torkov napad na bolnišnico, v katerem je po palestinskih virih umrlo skoraj 500 ljudi, je sprožil val ogorčenja po svetu. Izraelska vojska je danes objavila domnevne posnetke pogovorov med teroristi, ki priznavajo, da je šlo za ponesrečeno izstrelitev rakete na Izrael, vendar Palestinci temu ne verjamejo.

"Medtem ko še naprej zbiramo informacije, je naša trenutna ocena, ki temelji na analizi posnetkov iz zraka, prestrezanju in informacijah iz odprtih virov, da Izrael ni odgovoren za včerajšnjo eksplozijo v bolnišnici v Gazi," je sporočila tiskovna predstavnica Sveta za nacionalno varnost ZDA Adrienne Watson.

Ameriške obveščevalne informacije so vključevale satelitske in druge podatke, ki kažejo na izstrelitev izstrelka s položajev borcev v Gazi, je poročal New York Times, ki se sklicuje na ameriške uradnike.

Izraelski uradniki so Washingtonu posredovali prestrežene komunikacije med uradniki Hamasa, ameriška obveščevalna služba pa si je ogledala tudi videoposnetek izstrelitve iz odprtih virov, je navedel časnik.

Biden je v Izraelu dejal, da so napad najverjetneje izvedli teroristi, pri čemer se zanaša na podatke, ki jih je dobil iz Pentagona. Ta zadeve še ni komentiral.

Hamas je po torkovi eksploziji dejal, da je bil vzrok izraelski zračni napad, Izrael je odgovoril s trditvijo, da je šlo za ponesrečeno izstrelitev rakete Islamskega džihada.

Napadi Hamasa so na izraelski strani zahtevali 1.400 življenj, pripadniki Hamasa pa ugrabili okrog 200 talcev. Izraelski odgovor z zračnimi napadi in bombardiranjem je doslej zahteval več kot 3.400 ljudi, trdijo Palestinci.

19.40 ZDA uvedle nove sankcije v povezavi z Iranom

Ameriško finančno ministrstvo je danes objavilo nove sankcije proti posameznikom in organizacijam v Iranu, Hongkongu, Kitajski in Venezueli v povezavi z iranskimi programi brezpilotnih letal in raketnih izstrelkov. Ameriške sankcije so uvedene proti 11 posameznikom, osmim organizacijam in ladji, je sporočilo finančno ministrstvo ZDA.

Iransko brezobzirno širjenje uničujočih brezpilotnikov in drugega orožja podaljšuje številne konflikte v regiji in po svetu," je izjavil namestnik finančne ministrice ZDA za terorizem in finančno obveščanje Brian Nelson.

Nove ameriške sankcije so za Washington sprejete v zadnjem trenutku, saj je danes potekla veljavnost prepovedi iranskega trgovanja z raketnimi izstrelki in brezpilotniki, ki jo je uvedla resolucija Varnostnega sveta ZN, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija je že v torek opozorila, da Iranu od 18. oktobra naprej več ni potrebno prositi za dovoljenje za transferje raketnih izstrelkov in brezpilotnikov v Iran in iz Irana.

Iztek veljavnosti omenjenih sankcij je predvidel jedrski sporazum, ki ga je ameriška vlada predsednika Baracka Obame po maratonskih pogajanjih skupaj z drugimi velikimi svetovnimi igralci, kot so ZN, EU in Rusija, sprejela z Iranom leta 2015.

Donald Trump je leta 2018 ZDA od sporazuma enostransko umaknil in začel uvajati dodatne sankcije proti Iranu, vendar pogodba kar zadeva ZN in Varnostni svet velja. Predsednik Joe Biden se je želel vrniti k sporazumu iz leta 2015, vendar to ni uspelo.

Kmalu po najavi sankcij so ZDA skupaj z Varnostno pobudo proti širjenju orožja za množično uničenje (PSI) podale izjavo za nadaljevanje sankcij, pod katero se je skupaj podpisalo 46 držav, med njimi tudi Slovenija.

PSI je bila ustanovljena leta 2003 na pobudo takratnega ameriškega predsednika Georgea Busha mlajšega in zajema 105 držav, med njimi tudi Rusijo.

Izjava sporoča, da iranski raketni program ostaja ena največjih groženj proti širitvi orožja za množično uničenje. "Iran ima največje zaloge balističnih izstrelkov na Bližnjem vzhodu, posredovanje njegovih raketnih izstrelkov in brezpilotnikov pa ogroža mednarodno stabilnost," pravi izjava.

Dodaja, da je bila resolucija Varnostnega sveta 2231 iz leta 2015 sprejeta po potrditvi jedrskega sporazuma v pričakovanju, da bo Iran sprejel potrebne ukrepe za obnovo zaupanja v izključno miroljubno naravo svojega jedrskega programa. "To se ni zgodilo," poudarja izjava in podpisane države se zavezujejo, da bodo nadaljevale s sankcijami.

Poleg ZDA in Slovenije so pod izjavo zapisane med drugim še Bahrajn, Belgija, Kanada, Kolumbija, Hrvaška, Danska, Francija, Nemčija, Madžarska, Izrael, Japonska, Črna Gora, Maroko, Nova Zelandija, Južna Koreja, Španija, Ukrajina in Velika Britanija.

17.20 ZDA vložile veto na brazilski predlog resolucije z obsodbo Hamasa

ZDA so danes vložile veto na predlog brazilske resolucije, ki obsoja teroristične napade Hamasa na Izrael, hkrati pa zahteva, da Izrael umakne poziv Palestincem, naj se s severnega dela Gaze umaknejo na jug. Za resolucijo je glasovalo 12 od 15 članic Varnostnega sveta ZN, Rusija in Velika Britanija pa sta se vzdržali.

Predlog resolucije se poleg obsodbe Hamasa osredotoča na humanitarna vprašanja in ponavlja stališče generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa in agencij ZN, da evakuacije več kot milijona ljudi s severa na jug Gaze ni mogoče izvesti brez številnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Varnostni svet ZN je že v ponedeljek zavrnil ruski predlog resolucije, ki je zahtevala prekinitev spopadov med Hamasom in izraelskimi silami, vendar ni obsodila terorističnih napadov, ki jih je Hamas 7. oktobra sprožil na Izrael in v katerih je umrlo okrog 1400 ljudi.

17.16 Izrael bo dovolil dostavo humanitarne pomoči v Gazo iz Egipta

Izrael bo dovolil dostavo humanitarne pomoči v Gazo iz Egipta, so danes sporočili iz kabineta izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Kot so pojasnili po poročanju tujih tiskovnih agencij, bodo sicer v palestinsko enklavo, za katero so uvedli popolno blokado, dovolili le dostavo hrane, vode in zdravil.

"V luči zahteve ameriškega predsednika ZDA Joeja Bidna Izrael ne bo preprečil dostave humanitarne pomoči prek Egipta," so sporočili iz kabineta predsednika vlade. V izjavi za javnost so zapisali še, da bo pomoč civilistom na jugu Gaze dovoljena, dokler do nje ne bo prišlo palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki nadzoruje območje Gaze.

Sporočili so tudi, da ne bodo dovolili dostave humanitarne pomoči na območje Gaze z izraelskega ozemlja, dokler Hamas ne bo izpustil talcev, ki jih je zajel ob vdoru v Izrael 7. oktobra.

16.59 Odzivi po napadu na bolnišnico v Gazi

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v luči napada na bolnišnico pozvala k ustavitvi napadov na zdravstvene ustanove, zaščiti civilistov in otrok ter odprtju mejnega prehoda Rafa in dobavi humanitarne pomoči v Gazo.

Več držav je v medtem že razglasilo žalovanje zaradi napada na bolnišnico. Iranski predsednik Ebrahim Raisi je danes razglasil dan žalovanja in opozoril, da se bo zaradi "izraelsko-ameriških bomb", ki so padle na bolnišnico v Gazi, svet obrnil proti Izraelu in njegovi zaveznici ZDA.

Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi in palestinski predsednik Mahmud Abas sta razglasila tridnevno žalovanje, kmalu pa naj bi se jima pridružila tudi Turčija.

"Turčija bo razglasila tridnevno državno žalovanje," je za francosko tiskovno agencijo AFP napovedal turški uradnik. Tiskovni predstavnik vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) Omer Celik pa je pojasnil, da bo razglasitev žalovanja v Turčiji izraz solidarnosti z nedolžnimi Palestinci v Gazi. "Delimo isto bolečino, isto žalost," je dodal in za napad ponovno obtožil Izrael.

16.22 Egiptovski predsednik Sisi nasprotuje preseljevanju Palestincev iz Gaze v Egipt

Opozoril je na nevarnost "podobnega preseljevanja z Zahodnega brega v Jordanijo", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Zamisel, da bi prisilili prebivalce Gaze, da se preselijo v Egipt, bo privedla do podobne selitve Palestincev z Zahodnega brega," je opozoril Sisi in dodal, da bi to onemogočilo ustanovitev palestinske države, je nadaljeval.

"Če obstaja ideja o izgonu Palestincev, potem je tu puščava Negev v Izraelu", je predlagal.

"Popolna blokada območja Gaze in zavračanje pomoči v enklavo imata za cilj končno premestitev Palestincev v Egipt," je dejal in ponovil, da zavrača razselitev Palestincev na Sinaj.

15.27 Število žrtev v Gazi narašča, v napadu na bolnišnico skoraj 500 smrti

V torkovem napadu na bolnišnico Ahli Arab v Gazi je bilo ubitih najmanj 471 ljudi, še več kot 300 je bilo ranjenih, je danes sporočilo tamkajšnje zdravstveno ministrstvo, ki je za napad znova obtožilo Izrael. Število smrtnih žrtev v izraelskem obstreljevanju palestinske enklave je medtem naraslo na 3478, poškodovanih je bilo okoli 12.000 ljudi.

"Število smrtnih žrtev največjega in najbolj nasilnega pokola, ki ga je zagrešila zločinska izraelska okupacija" se je povzpelo na 471, ranjenih je 314 ljudi, 28 jih je v kritičnem stanju, so sporočili z ministrstva v Gazi, kjer vlada palestinska oborožena skupina Hamas.

Izraelska vojska sicer trdi, da ima dokaze o odgovornosti islamistične skupine Islamski džihad za krvavi napad. Izraelska vojska je na novinarski konferenci med drugim objavila video posnetka iz zraka, ki po njenih trditvah kaže, da je bolnišnico zadela palestinska raketa, ki je zašla.

15.04 Papež pozval k prizadevanjem za preprečitev humanitarne katastrofe v Gazi

Papež Frančišek je danes pozval k prizadevanjem za preprečitev humanitarne katastrofe na območju Gaze. Na redni tedenski avdienci v Vatikanu je tudi izrazil zaskrbljenost zaradi nevarnosti širitve spora med skrajnim palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Žrtev je vedno več in razmere v Gazi so obupne. Prosim, storite vse, kar je mogoče, da bi se izognili humanitarni katastrofi," je pred več tisoč ljudmi na Trgu svetega Petra pozval 86-letni papež.

"Vojna ne rešuje nobenih problemov, temveč le širi smrt in uničenje. Povečuje sovraštvo in maščevanje. Vojna briše prihodnost," je poudaril. Vernike pa je pozval, naj se v tem sporu postavijo le na eno stran - na stran miru.

Vse vernike je papež tudi povabil, naj 27. oktobra posvetijo dan molitvi za mir, postu in pokori. K pridružitvi tej pobudi - na "primeren način" - je pozval tudi ostale kristjane, pripadnike drugih ver in vse, ki želijo mir na svetu.

14.59 Po napadu na sinagogo Scholz napovedal okrepitev varovanja judovskih krajev

Po neuspelem nočnem napadu z molotovkama na sinagogo in judovski center v Berlinu je nemški kancler Olaf Scholz danes napovedal zaostritev varnostnih ukrepov okoli judovskih institucij v državi. To je dejal po tem, ko sta ponoči neznanca vrgla molotovki proti sinagogi, ki pa nista zahtevali žrtev niti povzročili škode.

Scholz, je kot nesprejemljiva obsodil tudi antisemitska gesla, ki so jih vzklikali na torkovih nedovoljenih protestih v podporo Palestincem v Berlinu, na katerih je prišlo do spopadov med policisti in protestniki. Dejal je, da velika večina Nemcev misli enako ter napovedal omejitev teh protestov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pred tem je danes na omrežju X obsodil sovraštvo do Judov in zagotovil, da v Nemčiji ni prostora za antisemitizem. Zapisal je, da so napadi na judovske institucije in nasilni protesti na ulicah nečloveški in gnusni ter da jih ni mogoče tolerirati. "Za antisemitizem ni prostora v Nemčiji," je še zapisal in se zahvalil varnostnim silam.

Poskus napada z molotovkami je danes že obsodil nemški Centralni judovski svet, ki ga je označil za "nadaljevanje poveličevanja Hamasovega nasilja na nemških ulicah".

Izraelsko veleposlaništvo v Berlinu pa je obsodilo incidente in nemške oblasti pozvalo, naj se na antisemitske napade odzove z neomajno odločnostjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Berlinu sta danes okoli 4. ure dva zamaskirana neznanca vrgla molotovki na sinagogo v nemški prestolnici, ki sta padli na pločnik ne da bi povzročili škodo.

Med policijsko preiskavo območja se je danes na skuterju sinagogi želel približati moški. Ko ga je policija ustavila, se ji je upiral in vzklikal protiizraelska gesla. Moškega so izpustili, proti njemu pa odprli preiskavo zaradi vzpodbujanja rasnega sovraštva in poskusa napada na policista.

Še pred zaostritvijo razmer na Bližnjem vzhodu so lani v Nemčiji poročali o porastu politično motiviranega nasilja, vključno z okoli 29-odstotnim porastom antisemitskih zločinov, ki jih je bilo 3027. Veliko večino - 2552 - je storila skrajna desnica.

12.15 Putin komentiral napad na bolnišnico v Gazi

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da je bila eksplozija v Gazi, ki je ubila na stotine Palestincev, strašna katastrofa, ki je pokazala, da je treba konflikt končati, je na kratko poročal Reuters. Dodal je tudi, da ima vtis, da vojna med Izraelom in Hamasom ne bo prerasla v širši konflikt, saj, kot pravi, "igralci niso pripravljeni na nadaljnje zaostrovanje".​

12.08 V sinagogo v Berlinu vrgli dve molotovki

V judovsko sinagogo v nemški prestolnici so vrgli dve molotovki. Skupnost Kahal Adass Yisroel je sporočila, da so njihovo sinagogo v soseski Mitte napadli.

"Neznanci so z ulice odvrgli dve molotovki," so objavili na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju. Dogodek je potrdila tudi policija. "Vsi smo šokirani nad tem terorističnim napadom," je v izjavi dejal Centralni svet Judov.

Nemški kancler Olaf Scholz je napad ostro obsodil. "Nikoli ne bomo sprejeli napadov na judovske institucije," je dejal.​

Heute Nacht (18.10.) wurde ein versuchter Brandanschlag auf unsere Gemeinde Kahal Adass Jisroel verübt. Unbekannte warfen dabei 2 Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung unseres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. pic.twitter.com/tnh0UIV9mw — Kahal Adass Jisroel (@KAJ_Berlin) October 18, 2023

11.15 Po napadu na bolnišnico Izrael z dokazi o odgovornosti islamistov

Izraelska vojska trdi, da ima dokaze o odgovornosti islamistične skupine Islamski džihad za torkov smrtonosni napad na bolnišnico Ahli Arab v mestu Gaza, ki jih je danes predstavila javnosti. Obenem se vrstijo pozivi k temeljiti preiskavi napada in ugotovitvi odgovornih za napad, za katerega se Izrael in Islamski džihad medsebojno obtožujeta.

Izraelska vojska je na novinarski konferenci med drugim objavila videoposnetek iz zraka, ki po njenih trditvah kaže, da je bolnišnico zadela palestinska raketa Islamskega džihada, ki je zašla. Na posnetkih je videti bolnišnico in njeno parkirišče pred napadom in po njem.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Če bi šlo za izraelski izstrelek, bi nastal krater in poslopje bi bilo bolj uničeno, je dejal tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari. Dodal je, da je omenjena islamistična skupina v času eksplozije v bolnišnici z bližnjega pokopališča izstrelila okoli deset raket, poroča britanski BBC, ki dodaja, da dokazov še niso neodvisno preverili.

Hagari je poudaril, da je Izrael takoj začel preiskavo napada in da so z radarjem izsledili rakete, ki so bile neuspešno izstreljene z območja Gaze. Obveščevalna služba pa je izsledila pogovore med Hamasom in Islamskim džihadom o njih, je dejal in predstavil prepis posnetka teh pogovorov. Na tej podlagi in na podlagi tega, da Izrael takrat raket ni izstrelil, je zatrdil, da je bolnišnico zadela raketa Islamskega džihada. Izpostavili so še, da je od začetka napadov na območje Gaze padlo 450 od tam izstreljenih raket.

Islamski džihad medtem trdi, da je Izrael ukazal evakuacijo bolnišnice ob grožnji bombnega napada in da jo je zadela bomba, ki jo je odvrglo letalo izraelske vojske. Bolnišnica je bila med 20 na severu območja Gaze, k evakuaciji katerih je pozval Izrael pred načrtovano izraelsko kopensko ofenzivo.

Zdravstvene oblasti območja Gaze, ki ga nadzira skrajno palestinsko gibanje Hamas, so sporočile, da je bilo v bolnišnici v Gazi v izraelskem obstreljevanju ubitih med 200 in 300 ljudi. Hamas pa je sporočil, da je bilo ubitih 500 ljudi.

11.11 Al Sisi: Egipt ni zaprl Rafe, humanitarno pomoč blokira izraelsko bombardiranje

Egiptovski predsednik Abdel Fatah Al Sisi je danes zavrnil navedbe, da je Egipt tisti, ki preprečuje odprtje mejnega prehoda Rafa z Gazo in s tem dostop humanitarne pomoči več kot dvema milijonoma Palestincem. Humanitarna pomoč na palestinsko ozemlje ne prihaja zaradi izraelskega bombardiranja, je opozoril.

"Razvoj dogodkov na terenu in večkratno izraelsko bombardiranje palestinske strani prehoda sta preprečila njegovo delovanje," je po poročanju francoske tiskovne agencije APF opozoril Al Sisi.

Na stotine tovornjakov s humanitarno pomočjo že šest dni čaka na egiptovski strani mejnega prehoda Rafa, edinega mejnega prehoda z območjem Gaze, ki ga ne nadzira Izrael, saj jim ne dovolijo vstopa v palestinsko enklavo. Na palestinski strani prehoda medtem čaka na tisoče ljudi, ki upajo na izhod iz oblegane enklave.

Na stotine tovornjakov s humanitarno pomočjo že šest dni čaka na egiptovski strani mejnega prehoda Rafa. Foto: Reuters Medtem se humanitarna kriza v Gazi, kjer je zaradi popolne izraelske blokade ujetih dva milijona Palestincev, poglablja.

Da razmere na območju Gaze uhajajo izpod nadzora, je danes opozoril tudi vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Po torkovem napadu na bolnišnico na severu Gaze, v kateri je umrlo več sto ljudi, je pozval k ustavitvi nasilja na vseh straneh.

"Vsako sekundo čakanja na medicinsko pomoč izgubljamo življenja," je zapisal na družbenem omrežju X in dodal: "Potrebujemo takojšen dostop, da lahko začnemo dostavljati zaloge, ki rešujejo življenja."

Izrael medtem nadaljuje obstreljevanje Gaze. Mednarodna skupnost poziva k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava, vrstijo se svarila pred eskalacijo konflikta na Bližnjem vzhodu.

10.28 Von der Leynova: Nobenega opravičila ni za napad na bolnišnico

"Nobenega opravičila ni za napad na bolnišnico, polno civilistov. Poskrbeti moramo, da bodo razjasnjena vsa dejstva in da bodo tisti, ki so zakrivili ta napad, zanj tudi odgovarjali," je danes v Strasbourgu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je ostro obsodila torkov napad na bolnišnico v Gazi, v katerem je umrlo več sto ljudi.

Napad na bolnišnico v Gazi, za katerega se medsebojno obtožujejo Izrael in palestinska oborožena gibanja, je obsodil tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki se je danes nekoliko nepričakovano udeležil zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

"Tudi vojne imajo svoja pravila. Tudi pravica do samoobrambe ima svoje meje in v tem primeru so to meje, ki jih določa mednarodno humanitarno pravo," je dejal. Ob tem je poudaril, da je Hamas teroristično gibanje, ki ne predstavlja vseh Palestincev.

"Pomoč mora nujno doseči Palestince, zato smo se odločili, da takoj potrojimo humanitarno pomoč civilistom v Gazi," je dejala. Foto: Reuters Von der Leynova pa je v svojem nagovoru poslancem Evropskega parlamenta dejala še, da ni "nobenega protislovja med solidarnostjo z Izraelom in upoštevanjem humanitarnih potreb Palestincev".

Poudarila je, da je bilo po napadu gibanja Hamas 7. oktobra pomembno podati sporočilo solidarnosti z Izraelom, kar je storila med obiskom pretekli petek. Po tem obisku je bila namreč tarča kritik, ker ob tem ni pozvala k spoštovanju mednarodnega prava pri izraelskem odzivu na Hamasov napad.

"Le če bomo priznali bolečino Izraela in njegovo pravico, da se brani, bomo lahko verodostojno trdili, da se mora Izrael odzvati kot demokracija, v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom, in da je ključnega pomena zaščititi življenja civilistov. Če želimo, da nas poslušajo, moramo najprej poslušati," je danes dejala von der Leynova.

Opozorila je tudi na vse hujše humanitarne razmere v Gazi. "Pomoč mora nujno doseči Palestince, zato smo se odločili, da takoj potrojimo humanitarno pomoč civilistom v Gazi. Prav tako smo vzpostavili humanitarni zračni most EU do Egipta," je dejala. Napadov izraelske vojske na Gazo ob tem ni omenila.

Predsednica Evropske komisije je izrazila še sožalje žrtvam nedavnih napadov v Bruslju in francoskem mestu Arras ter opozorila na porast terorizma. Vse bolj nestabilne in nevarne razmere v svetu je izpostavil tudi Borrell.

"Zdi se, da se približujemo konfliktu med muslimanskim in krščanskim svetom, tega ne smemo dopustiti," je dejal. Ob tem je pozval k enotnemu delovanju Evropske unije in njenih članic. Poudaril je tudi potrebo po normalizaciji odnosov med arabskimi državami in Izraelom ter preprečevanju konfliktov in vzpostavitvi trajnega miru na Bližnjem vzhodu, ki bi temeljil na rešitvi dveh držav.

9.23 Palestinski odposlanec: Izrael je uro pred napadom opozoril bolnišnico

Po besedah ​​palestinskega odposlanca za Japonsko so predstavniki Izraela eno uro pred eksplozijo poklicali bolnišnico Al Ahli Arab.

Izrael zanika odgovornost za eksplozijo in trdi, da je palestinski Islamski džihad pomotoma izstrelil rakete iz Gaze proti Izraelu. Islamski džihad odgovarja, da ni vpleten v eksplozijo, in za napad na bolnišnico obtožuje Izrael. Hamas in več humanitarnih organizacij je krivdo pripisalo Izraelu.

8.53 Po napadu na bolnišnico v Gazi ZN pozivajo k humanitarni prekinitvi ognja

Po svetu se vrstijo obsodbe napada na bolnišnico v Gazi, v katerem je bilo v torek ubitih več sto ljudi. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je napad obsodil kot povsem nesprejemljiv in pozval h kaznovanju odgovornih. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja v Gazi.

Guterres je na omrežju X izrazil zgroženost ob napadu na bolnišnico Al Ahli Arab v Gazi, v katerem je bilo ubitih več sto palestinskih civilistov. Ostro ga je obsodil, ne da bi komu pripisal odgovornost zanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Poudaril je, da so bolnišnice in zdravniško osebje zaščiteni po mednarodnem pravu.

V govoru na odprtju vrha pobude Pas in pot, ki sta se ga v Pekingu udeležila tudi kitajski in ruski predsednik Ši Džinping in Vladimir Putin, pa je Guterres danes pozval k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja na območju Gaze, da bi "olajšali epsko človeško trpljenje, ki smo mu priča". "Preveč življenj in usoda celotne regije visi na nitki," je poudaril po poročanju britanskega BBC.

8.10 Po smrtonosnem napadu na Gazo v več državah izbruhnili protesti

V več muslimanskih in drugih državah, zlasti na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike, so v torek po napadu na bolnišnico v mestu Gaza, v katerem je umrlo več sto ljudi, izbruhnili protesti. Protestniki so jezo zaradi napad, za katerega krivijo Izrael, med drugim izražali v Amanu, Istanbulu, Tunisu, Bejrutu in Teheranu.

Palestinci so ulice več mest na Zahodnem bregu preplavili že kmalu po napadu, za katerega je palestinsko gibanje Hamas okrivilo Izrael, ta pa krivdo zvrača na Islamski džihad, še eno islamistično skupino na območju Gaze. Protestniki so metali kamne in vzklikali gesla proti palestinskemu predsedniku Mahmudu Abasu. Varnostne sile so množico razgnale s solzivcem in šok granatami.

V jordanskem Amanu so protestniki poskušali napasti izraelsko veleposlaništvo, od koder pa naj bi jih po navedbah jordanskih varnostnih sil pregnali.

Številni ljudje so se v torek zvečer zbrali tudi pred izraelskim konzulatom v Istanbulu, kjer so mahali s palestinskimi zastavami in vzklikali: "Dol z Izraelom." Policija je območje ščitila z velikim številom pripadnikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Tunisu se je več sto ljudi zbralo pred francoskim veleposlaništvom, o shodu na stotine ljudi poročajo tudi iz Bagdada v Iraku in iranskega Teherana, kjer je vlada razglasila dan žalovanja. Protesti so potekali še v Tripoliju in več drugih libijskih mestih.

V libanonski prestolnici Bejrut so jezni protestniki v bližini ameriškega veleposlaništva zanetili velik ogenj, v veleposlaništvo Francije pa metali kamne. Stotine podpornikov gibanja Hezbolah, ki je ljudi pozval, naj na ulicah izrazijo jezo, je zahtevalo bombardiranje Tel Aviva. Policija naj bi proti zbranim uporabila solzivec.

Ogorčenje zaradi napada na bolnišnico je sprožilo proteste tudi v nekaterih drugih državah, med drugim v New Yorku, kjer so v torek skoraj izbruhnili spopadi med več sto podporniki Izraela in podobnim številom podpornikov Palestincev v parku Washington Square.

7.59 Izraelski zračni napadi se nadaljujejo

Izrael zanika odgovornost za sinočnjo eksplozijo v bolnišnici v Gazi, v kateri naj bi umrlo več sto ljudi. So pa Izraelci priznali napade na desetine drugih "vojaških ciljev na območju Gaze" in "odstranitev" še dveh članov palestinske militantne skupine Hamas.

Izraelska vojska pravi, da sta bila ubita Mohamad Alvadija, poveljnik protitankovskega sistema Hamasove brigade mesta Gaza, in Akram Hijaz, trgovec z orožjem.

7.57 Rusija se je odzvala na napad na bolnišnico v Gazi: To je šokanten zločin

Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je bila eksplozija v bolnišnici v Gazi, ki je ubila na stotine Palestincev, šokanten zločin, in dodalo, da bi moral Izrael zagotoviti satelitske slike, da dokaže, da ni bil vpleten v napad.

Tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Marija Zaharova je za Radio Sputnik dejala, da je napad šokanten "razčlovečen" zločin.

7.49 Hamas: Hezbolah je pripravljen na veliko vojno. Načrtujemo naslednje korake.

Militantni skupini Hamas in Hezbolah, ki ju podpira Iran, natančno usklajujeta svoje naslednje korake v boju proti Izraelu, je za Politico povedal visoki uradnik Hamasa v Libanonu le nekaj ur po tem, ko je Teheran opozoril na "preventivno ukrepanje" proti Izraelu.

6.52 Varnostni svet ZN danes o napadu na bolnišnico v Gazi

Varnostni svet ZN bo danes popoldne na izrednem zasedanju, ki so ga po napadu na bolnišnico v Gazi uradno zahtevali Rusija in Združeni arabski emirati, razpravljal o spopadih med Izraelom in Hamasom. Potekalo naj bi tudi glasovanje o brazilskem predlogu resolucije, ki se osredotoča na zahtevo po humanitarnem dostopu do Gaze.

Zasedanje Varnostnega sveta o Bližnjem vzhodu je na urniku ob 16. uri po srednjeevropskem času, brazilski predlog resolucije pa naj bi imel po navedbah diplomatskih virov več možnosti za uspeh, potem ko je bil v ponedeljek poražen ruski, ki ni obsojal napadov Hamasa na Izrael.

Brazilski predlog napade pripadnikov Hamasa, ki so zahtevali 1.400 izraelskih življenj, obsoja, osredotoča pa se na zahteve po neoviranem humanitarnem dostopu do Gaze, ki jo je Izrael blokiral in jo silovito bombardira.

Predlog resolucije med drugim poziva Izrael, naj prekliče poziv palestinskim civilistom, da se umaknejo s severnega dela Gaze na jug. Poziva tudi k spoštovanju mednarodnega prava.

6.25 Ministrstvo za zdravje: Posledice v bolnišnici Gaze so neopisljive

Razmere po smrtonosni eksploziji v bolnišnici v Gazi so brez primere in neopisljive, je dejal Ašraf Al Kudra, tiskovni predstavnik palestinskega ministrstva za zdravje. Dejal je, da je eksplozija ubila na stotine ljudi, reševalne ekipe pa še vedno odstranjujejo dele trupel. Večina žrtev je žensk in otrok.

Opozoril je tudi, da število žrtev in poškodovanih presega zmožnosti zdravniških ekip in reševalcev.

"Zdravniki so izvajali operacije na tleh in na hodnikih, nekatere med njimi brez anestezije, veliko poškodovanih pa na operacijo še vedno čaka," je dejal Al Kudra.

Opozorilo: nekatere fotografije so zelo nazorne.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

6.06 Ameriški predsednik Biden danes v Izraelu

Predsednik ZDA Joe Biden bo danes obiskal Izrael in se srečal s premierjem Benjaminom Netanjahujem. Zagotovil mu bo podporo ZDA ob spopadu s Hamasom. Govoril naj bi tudi o zaščiti palestinskih civilistov v Gazi in humanitarni pomoči. Zaradi krvavega napada na bolnišnico v Gazi je bilo odpovedano srečanje z arabskimi voditelji v Amanu.

Biden je odpotoval v Izrael. Foto: Guliverimage Visoki obisk je tudi del sporočila ZDA vsem na Bližnjem vzhodu, naj ne skušajo izkoristiti vojne med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas za lastne cilje. Opozorilo velja predvsem za Iran in libanonsko šiitsko skupino Hezbolah, ki lahko na severu odpre drugo fronto proti Izraelu.

Obisk, ki ni brez nevarnosti za ameriškega predsednika, saj se raketni napadi Hamasa na Izrael nadaljujejo, je v torek v Tel Avivu napovedal državni sekretar ZDA Antony Blinken.

6.03 MZEZ izrazilo zgroženost zaradi civilnih žrtev v Gazi

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na družbenem mediju X izrazilo zgroženost nad novicami o napadu na bolnišnico v Gazi, ki je zahteval več sto civilnih žrtev, med njimi žensk in otrok.

"Bolnišnice in šole ne smejo biti nikoli tarče napada," navaja ministrstvo in dodaja poziv za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava. "Civilistov se ne sme napadati, niti uporabljati za talce ali živi ščit," je sporočilo ministrstvo.

6.01 Evropski parlament danes o dogajanju na Bližnjem vzhodu in pripravah na vrh EU

Poslanci evropskega parlamenta bodo danes s predstavniki Sveta EU in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen razpravljali o dogajanju v Izraelu in Gazi, v četrtek pa bodo glasovali o resoluciji na to temo. Poleg tega bodo izrazili svoja pričakovanja pred vrhom EU, ki bo potekal konec oktobra.

Evropski parlament bo danes razpravljal o dogajanju v Izraelu in Gazi, kjer so se razmere pred desetimi dnevi zaostrile po napadu palestinskega oboroženega gibanja Hamas na Izrael. Ta se je odzval z napadi na Gazo, skupno je konflikt zahteval že skoraj 4.500 življenj.

Položaj na Bližnjem vzhodu so v torek na izrednem zasedanju na daljavo obravnavali tudi voditelji držav članic EU. Že v nedeljo so sprejeli skupno izjavo, v kateri so obsodili Hamasov napad, Izrael pa pozvali k spoštovanju mednarodnega prava pri odzivu.

Za sklic zasedanja so se odločili, ker pretekli teden podana sporočila Evropske komisije niso bila v skladu s stališči držav članic, v pristojnosti katerih je zunanja politika. Po petkovem obisku v Izraelu je bila tarča kritik tudi von der Leynova, ker ni pozvala k spoštovanju mednarodnega prava pri izraelskem odzivu na Hamasov napad.

Pričakovati je, da se bodo omenjenim kritikam pridružili tudi številni evropski poslanci in poleg izražanja podpore Izraelu pozvali tudi k spoštovanju mednarodnega prava, varovanju civilistov v Gazi, izpustitvi talcev in oskrbi Gaze s humanitarno pomočjo.