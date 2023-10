Lahko Biden prinese oljčno vejico na Bližnji Vzhod?

Znano je, o čem naj bi se med današnjim obiskom Izraela pogovarjala ameriški predsednik Joe Biden in njegov izraelski kolega Benjamin Netanjahu. Biden naj bi ponovno potrdil solidarnost z Izraelom, ki naj bi začel kopenski napad na Gazo in jasno pokazal, da ima Izrael pravico in dolžnost braniti svoje ljudi pred Hamasom in drugimi teroristi ter preprečiti prihodnje napade. Sprva nekoliko mlačno, zdaj pa bolj odločno ameriški obiskovalci omenjajo predvsem prizadevanja za zmanjšanje števila civilnih žrtev in dostop do humanitarne pomoči. Biden se bo kasneje udeležil tudi štiristranskega vrha z jordanskim ter egiptovskim in palestinskim voditeljem, na katerem bodo razpravljali o "nevarnih" posledicah vojne v Gazi za regijo.

"Bidnov odhod v Izrael kaže, kako resen je ta konflikt in kako pomembno je to za predsedstvo, ZDA in, odkrito povedano, naše zaveznike po svetu," je dejal David Petraeus, nekdanji direktor Cie in upokojeni ameriški general, v intervjuju za BBC.

Kot je še dejal, bodo uradniki pozorno spremljali tudi, kaj bodo "Bidnov odhod v Izrael kaže, kako resen je ta konflikt," meni David Petraeus, nekdanji direktor Cie in upokojeni ameriški general. Foto: Shutterstock v prihodnjih dneh naredile druge države, zlasti Iran. "Ne nujno, kaj počnejo neposredno, ampak to, kar počnejo prek svojih zaveznikov, prek skrajnežev, ki jih podpirajo v Iraku, Siriji in Libanonu," je pojasnil Petraeus.

Bidnov obisk Tel Aviva je po večurnih pogovorih z izraelskim premierjem Netanjahujem, njegovim kabinetom ter vojaškim vrhom napovedal ameriški državni sekretar Anthony Blinken.

"Izrael ima pravico in dolžnost, da brani svoje ljudi pred Hamasom in drugimi teroristi ter da prepreči nove napade. Biden bo od Izraelcev izvedel, kaj potrebujejo za obrambo, da jim zagotovimo pomoč," je dejal Blinken. Dodal je še, da Biden upa, da bo od izraelskih sogovornikov slišal zagotovila glede načrtovane ofenzive, v kateri bi omejili civilne žrtve in omogočili dostop humanitarne pomoči do civilistov v Gazi.

Med pogovori naj bi se pogovarjali tudi o možnosti za vzpostavitve varnih območij za civiliste.

Iz Izraela v Jordanijo

Po srečanju v Izraelu bo Biden nadaljeval pot v Jordanijo na srečanje z jordanskim kraljem Abdulahom II. in palestinskim voditeljem Mahmudom Abasom ter egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Jordaniji bo Biden naslovil nujne humanitarne potrebe in voditeljem dal jasno vedeti, "da se Hamas ne zavzema za pravico Palestincev do samoodločbe", je dodal Blinken.

V zvezi z napovedanim obiskom se je oglasil tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je Bidnov prihod pozdravil kot absolutno potrebnega. Izrazil je prepričanje, da bo Biden tako kot EU izpostavil, da se mora Izrael braniti ob spoštovanju mednarodnega prava, da je za dostavo pomoči treba odpreti humanitarne koridorje ter da je treba zaščititi civiliste.

Je pa pred današnjim srečanjem jordanski kralj Abdullah v torek posvaril, da je razseljevanje Palestincev v Jordanijo in Egipt "rdeča črta", in dejal, da ne v Jordaniji ne v Egiptu ne bo nobenih beguncev. "To je rdeča črta, saj mislim, da je to v načrtu nekaterih, da bi poskušali ustvariti de facto težave na terenu," je namignil.