Bidnov pes Commander zaradi agresivnega vedenja zapustil Belo hišo

Nemški ovčar ameriškega predsednika Joeja Bidna po imenu Commander je moral zapustiti Belo hišo, ker je ugriznil številne agente tajne službe in druge uslužbence, so v sredo sporočili iz Bele hiše. Nedavno so ameriški mediji poročali, da je bil vpleten v najmanj enajst incidentov z ugrizi, vendar se je izkazalo, da jih je bilo še več.