V ZDA moški zaradi nasilja na Bližnjem vzhodu zabodel šestletnega Palestinca

Moški v ZDA je bil obtožen umora in drugih zločinov iz sovraštva. Šestletnega dečka in 32-letno žensko je zabodel samo zato, ker sta bila muslimanske vere. Policija pravi, da je napad sprožil konflikt med Hamasom in Izraelom. Oglasil se je tudi ameriški predsednik Joe Biden, piše BBC.

71-letni Joseph Czuba je v Plainfieldu v zvezni državi Illinois z nožem do smrti zabodel šestletnega dečka in ranil 32-letno žensko. Policija pravi, da je napad sprožil konflikt med Hamasom in Izraelom. Oglasil se je tudi ameriški predsednik Joe Biden in dejal, da ga je napad na Američana palestinskega porekla razjezil.

"Tako grozljivo dejanje sovraštva nima mesta v Ameriki. To je v nasprotju z našimi temeljnimi vrednotami. Kot Američani moramo zavrniti islamofobijo ter vse oblike nestrpnosti in sovraštva," je dejal Biden.

Czuba je obtožen umora prve stopnje, poskusa umora prve stopnje, zločinov iz sovraštva in hudega napada.

Dečka zabodel 26-krat

V soboto zjutraj je policija prejela klic ženske, ki je povedala, da jo je napadel stanodajalec v Plainfieldu in da je stekla na stranišče.

Ko so policisti prispeli na kraj dogodka, so našli žensko in fanta z več vbodnimi ranami na prsih, trupu in zgornjih okončinah. Oba poškodovanca so prepeljali v bolnišnico, a je bilo za dečka žal prepozno. Kasneje so ugotovili, da je bil otrok zaboden 26-krat, mama pa ima hude poškodbe, a zdravniki pričakujejo, da bo preživela, piše BBC.

Policija je Czubo našla, ko je sedel na tleh blizu dovoza stanovanjske stavbe, piše v izjavi.

Umorjeni deček Wadea al-Fayoume je bil rojen v ZDA, medtem ko je njegova mati Hanaan Shahin v ZDA prišla pred 12 leti.