Na območju Gaze so našli trupla osmih humanitarnih delavcev, ki so jih pogrešali po napadu v Rafi pred tednom dni, je v nedeljo sporočil palestinski Rdeči polmesec. Skupno so našli 15 trupel. Mednarodna zveza društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) je ob smrti humanitarcev zgrožena in zahteva preiskavo, poročajo tuje tiskovne agencije.

8.24 Netanjahu za novega vodjo varnostne agencije izbral nekdanjega poveljnika mornarice

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je za novega vodjo agencije za nacionalno varnost Šin Bet izbral nekdanjega poveljnika mornarice Elija Šarvita, so danes sporočili iz njegovega kabineta. Novega vodjo Šin Beta je izbral, čeprav je vrhovno sodišče zamrznilo zahtevo vlade za razrešitev sedanjega vodje Ronena Bara.

"Predsednik vlade Benjamin Netanjahu se je po obsežnih razgovorih s sedmimi kvalificiranimi kandidati odločil, da za naslednjega direktorja Šin Beta imenuje nekdanjega poveljnika mornarice, admirala rezervista Elija Šarvita," je po poročanju tujih tiskovnih agencij v izjavi za javnost sporočil njegov urad.

Izraelska vlada je Bara s čela agencije Šin Bet razrešila 21. marca, Netanjahu pa je kot razlog navedel pomanjkanje zaupanja v šefa varnostne služb v času, ko je Izrael v vojni. Glede na odločitev vlade, bi moral Bar položaj zapustiti, ko bo imenovan njegov naslednik ali najpozneje do 10. aprila.

Po poročanju medijev je bilo to prvič v zgodovini Izraela, da je vlada razrešila vodjo Šin Beta.

Opozicijske stranke in nevladne organizacije so se na razrešitev Bara pritožile, ker da odločitev vlade temelji na konfliktu interesov. Izraelsko vrhovno sodišče je odločitev vlade o tem zadržalo do obravnave, ki bo najkasneje 8. aprila.

Bara, ki bi se mu mandat iztekel prihodnje leto, je za šefa Šin Beta oktobra 2021 imenovala prejšnja izraelska vlada, ki je Netanjahuja med junijem 2021 in decembrom 2022 za kratek čas izrinila z oblasti.

7.12 V Gazi našli trupla ubitih reševalcev

Reševalci so v Rafi odkrili 15 trupel, med njimi osmih zdravnikov IFRC, šestih članov civilne obrambe v Gazi, ki jo vodi palestinsko islamistično gibanje Hamas, in enega uslužbenca ZN, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Devetčlanska ekipa reševalcev je bila 23. marca v kraju al Hašašin tarča obstreljevanja, je sporočila IFRC. Njihova trupla so po tednu dni, ko je bil dostop do njih onemogočen, našli v nedeljo. Enega zdravnika Rdečega polmeseca še pogrešajo.

Po navedbah Rdečega polmeseca so bili zdravniki tarča izraelskega napada med opravljanjem humanitarnih nalog, ko so se odpravljali na območje Hašašin v Rafi, da bi nudili prvo pomoč številnim ljudem, ki so bili ranjeni v izraelskem obstreljevanju območja.

Hamas je za napad na reševalce obtožil izraelsko vojsko. Foto: Guliverimage

Generalni sekretar IFRC Jagan Chapagain je poudaril, da je šlo za napad na humanitarne delavce. "Nosili so embleme, ki bi jih morali zaščititi, njihova reševalna vozila so bila jasno označena," je poudaril. Dodal je, da pravila mednarodnega humanitarnega prava določajo, da je treba zaščititi civiliste in humanitarne delavce.

"Rdeči polmesec zahteva, da storilci tega vojnega zločina odgovarjajo, da se izvede takojšnja in nujna preiskava za zagotovitev pravice žrtvam tega pokola ter da se razkrije usoda pogrešanega zdravnika," pa je na omrežju X zapisal palestinski Rdeči polmesec.

Hamas je za napad na reševalce obtožil izraelsko vojsko. Izraelska vojska je v soboto priznala, da je 23. marca streljala na reševalna vozila, ki so se njenim vojakom približala nekaj minut po tem, ko so ti streljali na vozila palestinskega gibanja Hamas.

Po navedbah Rdečega polmeseca je bilo v izraelskih napadih v Gazi med delom skupno ubitih 27 njihovih sodelavcev. Po zadnjih podatkih ZN, na katere se sklicuje španska tiskovna agencija EFE, je bilo v 18 mesecih vojne v Gazi ubitih 1.060 zdravstvenih delavcev.