Hamas pristal na predlog o prekinitvi ognja, Izrael z dodatnimi zahtevami

Palestinsko gibanje Hamas je pristalo na predlog posrednikov v pogajanjih o ponovni prekinitvi ognja v Gazi, poročajo tuje tiskovne agencije. Izrael je potrdil prejem osnutka in nato posrednikom v odgovor poslal lasten predlog. Civilisti na obeh straneh si želijo premirja, protestniki v Izraelu pozivajo tudi k izpustitvi talcev.

"Prejeli smo predlog naših bratov, posrednikov iz Egipta in Katarja. Obravnavali smo ga pozitivno in ga tudi odobrili. Upamo, da ga izraelska okupacija ne bo ovirala. Orožja ne bomo predali, to je naša rdeča črta," je v televizijskem nagovoru v soboto zvečer dejal predstavnik Hamasa Halil Al Haja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je v soboto prav tako potrdil, da so prejeli predlog. "Pred nekaj urami je Izrael posrednikom posredoval lasten predlog, ki je bil v celoti usklajen z ZDA," so še sporočili, več podrobnosti pa niso navedli.

Visoki predstavnik Hamasa Basem Naim je pred tem v petek dejal, da pogovori med palestinskim islamističnim gibanjem in posredniki o sporazumu o vnovični prekinitvi ognja dobivajo zagon, medtem ko Izrael nadaljuje intenzivne vojaške operacije v Gazi.

Krhka prekinitev ognja, ki je veljala nekaj tednov, je propadla 18. marca, ko je Izrael nadaljeval bombardiranje celotnega ozemlja Gaze.

Hamas bi izpustil pet talcev, Izrael jih zahteva deset

Hamas naj bi bil v skladu z novim predlogom v okviru nove 50-dnevne prekinitve ognja pripravljen izpustiti pet talcev, ki jih še vedno zadržujejo na območju Gaze, Izrael pa naj bi želel izpustitev najmanj desetih talcev, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Prekinitev ognja si Hamas želi doseči ob ramazanskem bajramu, ki pomeni konec postnega časa (ramazana). V arabskih državah ga bodo praznovali danes in v ponedeljek. Zaradi izraelskega nasprotnega predloga bo sicer dogovor verjetno dosežen kasneje, navaja dpa, ki se sklicuje na izraelske vire.

Egiptovski osnutek dogovora je po navedbah dpa podoben predlogu, ki ga je pred nekaj tedni podal posebni odposlanec ZDA za Bližnji vzhod Steve Witkoff, palestinsko gibanje pa je takrat predlog zavrnilo.

Hamas naj bi si zdaj resneje prizadeval za prekinitev ognja tudi v luči nedavnih protestov civilistov proti njegovi vladavini na območju Gaze.

Ob tem se je na shodih po vsej državi v soboto zbralo tudi na tisoče Izraelcev, ki želijo nov dogovor s Hamasom za izpustitev talcev. Nekateri protesti so bili tudi izrecno usmerjeni proti Netanjahujevi skrajno desni vladi.