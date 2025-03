Izrael priznal: Streljali smo na reševalce, bili so v skupini sumljivih vozil

Izraelska vojska je danes priznala, da je minulo nedeljo streljala na reševalna vozila, ki so se njenim vojakom približala nekaj minut po tem, ko so ti streljali na vozila palestinskega gibanja Hamas. Palestinski Rdeči polmesec je javil, da že odtlej pogreša devet svojih reševalcev.

Izraelska vojska je sporočila, da so se v nedeljo njihovim vojakom, potem ko so streljali na vozila palestinskega gibanja Hamas na jugu Gaze, približala sumljiva vozila. Vozila naj bi brez predhodne uskladitve, luči ali signalov, značilnih za interventna vozila.

Obsojajo izkoriščanje civilistov za namene terorističnih organizacij v Gazi

Izraelske sile so na vozila streljale in po lastnih navedbah pri tem ubila več pripadnikov Hamasa in Islamskega džihada. Kasneje se je izkazalo, da so bila med vozili tudi reševalna in gasilska vozila, je sporočila vojska in dodala, da obsoja ponavljajočo se uporabo civilne infrastrukture za namene terorističnih organizacij v Gazi.

V ponedeljek je agencija za civilno zaščito sporočila, da pogreša skupino šestih reševalcev, ki so bili v nedeljo napoteni na območje v bližini Rafe. V četrtek so našli truplo vodje ekipe, reševalno in gasilsko vozilo. Našli so tudi ostanke vozila palestinskega Rdečega polmeseca.

Hamas je incident označil za očitno kršitev ženevske konvencije in vojni zločin.

Pogrešanih je več palestinskih reševalcev

Palestinski Rdeči polmesec je danes sporočil, da je na jugu Gaze že teden dni pogrešanih devet palestinskih reševalcev. Organizacija mednarodno skupnost poziva, naj pritisne na izraelske oblasti, da razkrijejo, kaj se je zgodilo z njimi.

Rdeči polmesec je izraelske oblasti tudi obtožil, da preprečujejo iskanje pogrešanih na območju, kjer se je zgodil nedeljski incident.