Napetosti na izraelsko-libanonski meji kljub dogovorjenemu premirju med Izraelom in šiitsko milico Hezbolah ne pojenjajo. Potem ko naj bi iz Libanona proti Izraelu poleteli raketi, je izraelska vojska v odgovor napadla cilje Hezbolaha na jugu Libanona. Hezbolah je vpletenost zanikal.

Poudarki dneva:



11.30 Izrael po raketah iz Libanona napadel cilje Hezbolaha in zagrozil Bejrutu

Izraelska vojska je davi sporočila, da sta bili iz Libanona proti severnemu Izraelu izstreljeni raketi. Eno so prestregli, druga pa je padla na libanonsko ozemlje, je na družbenem omrežju zapisal tiskovni predstavnik vojske Avihaj Adrae.

To je bilo drugič, da so bile iz Libanona izstreljene rakete, odkar je novembra lani doseženi dogovor o prekinitvi ognja v veliki meri končal sovražnosti med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Izrael kljub krhkemu premirju sicer nadaljuje občasne napade na jugu Libanona.

Tako je le nekaj ur po izstrelitvi raket danes sporočil, da izraelska vojska izvaja zračne napade proti Hezbolahu na jugu Libanona. Kot so zapisali v izjavi, je vojska napadla "teroristične cilje Hezbolaha", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hezbolah je medtem zanikal vpletenost v davišnjo izstrelitev raket proti severu Izraela. "Uradni vir znotraj Hezbolaha potrjuje, da skupina spoštuje sporazum o prekinitvi ognja in zanika kakršnokoli vpletenost v raketi, ki sta bili danes izstreljeni z juga Libanona na Izrael", je milica zapisala v izjavi na Telegramu navaja AFP.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac pa je v odzivu na izstrelitev raket oblastem v Bejrutu zagrozil s posledicami, če ne bo miru.

"Libanonska vlada nosi neposredno odgovornost za vsako sovražnost proti Galileji," je dejal Kac, pri čemer je mislil na območje na severu Izraela. Zatrdil je še, da bo Izrael odločno ukrepal proti vsaki grožnji.

Le nekaj ur pred tem, ko sta bili proti Izraelu izstreljeni raketi, je v izraelskih napadih na jugu Libanona umrlo šest ljudi. Izrael je zatrdil, da so bili tarča napadov operativci Hezbolaha.

Libanonska nacionalna tiskovna agencija NNA je poročala o izraelskem topniškem obstreljevanju vasi Hiam, ki je od izraelske meje oddaljena pet kilometrov. Tarča obstreljevanja je bila tudi obmejna skupnost Kfar Kila, izraelska vojska pa naj bi po poročanju NNA izvajala tudi operacijo na območju hriba Hamames, kjer je bilo slišati streljanje.