V Gazi se širijo protesti za končanje vojne in proti vladajočemu gibanju Hamas. V sredo so se že drugi dan zapored zbrali protestniki v več mestih po opustošeni enklavi. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je k protestom pozval tudi druge Palestince. Obenem pa je Izrael nadaljeval napade na Gazo, v katerih naj bi ubil višje predstavnike Hamasa.

Poudarki dneva:



8.30 Izrael z novimi napadi na jugu Libanona

8.00 V Gazi znova protesti proti Hamasu

Izraelska vojska je ponoči znova napadla jug Libanona, pri čemer je bila ubita ena oseba, so danes poročali libanonski mediji. Izrael napade na Libanon nadaljuje kljub dogovoru o prekinitvi ognja s šiitskim gibanjem Hezbolah.

"Ena oseba je bila ubita, druga pa ranjena v napadu izraelskega brezpilotnega letalnika (...) na avtomobil v mestu Maroub," je poročala libanonska tiskovna agencija NNA. Dodala je, da je Izrael obstreljeval tudi druga območja na jugu države, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V Libanonu sicer od novembra lani velja dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in Hezbolahom. Izrael v nasprotju z dogovorom tudi po roku za umik iz Libanona ohranja nekatere položaje na jugu države. Izraelske sile ob tem že ves čas od sklenitve dogovora izvajajo posamezne napade. Foto: Guliverimage

V soboto je izraelska vojska izvedla najhujše napade na Libanon po novembrski sklenitvi dogovora, pri čemer je ubila osem ljudi. Izrael je po lastnih navedbah napade sprožil v odgovor na več raket, ki so iz Libanona priletele nad sever države.

Več tisoč Palestincev se je v sredo zbralo med drugim na protestih v Bejt Lahiji, Gazi in Han Junisu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izrael Kac Foto: Reuters Zbrani so sicer večinoma pozivali h koncu vojne, saj so protestniki zahtevali konec spopadov, ki trajajo že 17 mesecev. Obenem so tudi neposredno kritizirali Hamas, ki je v preteklosti večkrat zatrl demonstracije, poroča tiskovna agencija AP.

Že v torek se je množica več sto ljudi v Gazi udeležila shoda za mir in protestirala proti Hamasu. Zborovanja so se začela teden dni po obnovitvi izraelskih napadov in med večtedensko blokado dobav pomoči, zaradi katerih v Gazi vlada splošno pomanjkanje.

Kac je v sredo tudi ostale Palestince pozval, naj se pridružijo protestom in naj se nekaj naučijo iz njih. "Zahtevajte umik Hamasa iz Gaze in takojšnjo izpustitev vseh izraelskih talcev, samo tako se lahko konča vojno," je dejal.

Napovedal je še posredovanje v več delih enklave in opozoril, da bodo morali prebivalci zapustiti ta območja.