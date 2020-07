V DZ se obeta vroča debata o aplikaciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci bodo danes razpravljali in glasovali o četrtem protikoronskem zakonu (Predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19). Glavni namen zakona je ohranitev delovnih mest, zakon pa uvaja tudi aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi.

Kot je vlada zapisala v predlogu zakona, se z zakonom spreminjajo in dopolnjujejo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni sars-cov-2 na področju dela, delovnih razmerij in socialnega varstva.

Poglavitne rešitve zakona se nanašajo na:

- podaljšanje ukrepa čakanja na delo,

- določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno,

- ukrepe s področja institucionalnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu,

- mobilno aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi.

S četrtim protikoronskim zakonom se tako podaljšuje ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, in sicer za en mesec. Vlada lahko ta ukrep za obdobje enega meseca tudi podaljša, a največ dvakrat in ne dlje kot do 30. septembra letos.

Država delavcu, ki je na začasnem čakanju, krije 80 odstotkov plače, delodajalec pa 20 odstotkov. Do ukrepa pa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po lastni oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov v primerjavi z letom 2019.

"Vlada poskuša nadzorovati državljane"

Najbolj vroča debata se obeta o aplikaciji za obveščanje o stikih z okuženimi, ki ji nasprotuje večina opozicije, v primeru sprejema zakona pa napoveduje tudi ustavno presojo. V njej del opozicije vidi zametke policijske države. "Vlada poskuša policijsko disciplinirati in nadzorovati državljane, in to v imenu novega koronavirusa," je dejala poslanka LMŠ Tina Heferle.

Janša: Edina alternativa, da ne bomo znova prisiljeni v ustavitev javnega življenja

Premier Janez Janša pravi, da je aplikacija edina alternativa, da se lahko nadaljuje turistična dejavnost in da Slovenija ne bo znova prisiljena v ustavitev javnega življenja.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj pa meni, da so določbe o aplikaciji v zakonu iz preventivnega vzroka, in sicer z namenom varovanja zdravja in življenja ljudi.

Foto: Reuters

Obvezno za okužene in tiste v karanteni

Zakon določa, da je aplikacija obvezna za osebe, ki jim je bila odrejena karantena, ali osebe, ki so potrjeno okužene. Za preostale bo aplikacija prostovoljna.

Uporabnik aplikacije, ki je pozitiven na virus sars-cov-2, bo moral v njej označiti, da je pozitiven, za kar bo potreboval naključno kodo za enkratno uporabo, ki jo bo prejel skupaj z rezultati testa. Prav tako bo moral to z enkratno kodo storiti posameznik, ki mu je bila odrejena karantena.

Ukrep o aplikaciji bo veljal do prenehanja razlogov zanj, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v uradnem listu, piše v predlogu zakona.

Zakon poslanci sprejemajo po nujnem zakonu, za razpravo pa je predvidenih osem ur in 25 minut.