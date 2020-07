Janša z Orbanom in Vučićem o migrantski krizi in epidemiji koronavirusa #vŽivo

Konferenco lahko v živo spremljate na povezavi.

Premier Janez Janša bo s svojimi političnimi kolegi skozi poglobljen pogovor razpravljal o oblikovanju Evrope ob vseh ključnih izzivih, s katerimi se spoprijemamo danes. Kot je razbrati na uradni spletni strani, so predmet trenutnega dialoga o Evropi predvsem ekonomska, pravna vprašanja ali razdelitev prispelih migrantov znotraj Evrope.

"Srednja Evropska unija doživlja identitetno krizo in zdi se, kot da bi izgubila svoje točke primerjanja. Treba je določiti, do kod smo prišli, opredeliti cilje in kako moramo oblikovati Evropo prihodnosti. To pomeni močno, konkurenčno Evropo, ki je prebivališče številnih narodov," je med drugim zapisano na strani.

Ob robu spletnega srečanja bodo sodelujoči predavatelji, med katerimi so poleg Janše tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, madžarski predsednik Vitkor Orban in evropski poslanec Francois-Xavier Bellamy, tako spregovorili o prihodnosti evropske celine.