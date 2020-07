Janša v pogovoru z Michelom poudaril nujnost sprejetja večletnega finančnega okvira EU pred počitnicami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Janez Janša je danes v videokonferenčnem pogovoru s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom izpostavil nujnost dogovora glede večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021-2027 in predloga inštrumenta za okrevanje pred poletnimi počitnicami. Janša je v pogovoru podprl tudi dodatna sredstva za kohezijsko politiko.

Janez Janša je opozoril, da trenutno relativno ugodna situacija pandemije ne sme zavesti, saj se lahko razmere hitro spremenijo. Po njegovem mnenju moramo biti osredotočeni na ključni cilj paketa ukrepov za okrevanje, se pravi na pomoč tistim državam članicam, ki so bile najbolj prizadete in imajo najnižjo zmožnost okrevanja, so sporočili iz kabineta premierja.

Foto: Gov.si

Razporeditev sredstev med državami članicami mora po prepričanju Janše temeljiti tudi na načelu poštenosti, to pomeni na relativni razvitosti posamezne članice.

Premier je v pogovoru z Michelom še podprl dodatna sredstva za kohezijsko politiko, razvoj podeželja in sklad za pravičen prehod. Michel se trenutno pogovarja z evropskimi voditelji pred zasedanjem Evropskega sveta, ki bo 17. in 18. julija, da bi lahko oblikoval kompromisni predlog glede finančnega okvira in inštrumenta za okrevanje z namenom čim hitrejšega dogovora, piše STA.