O čem se je Janša pogovarjal z Merklovo?

Premier Janez Janša je danes prek videokonference opravil pogovor z nemško kanclerko Angelo Merkel in predsednikom portugalske vlade Antóniem Costo. Določili so skupna vprašanja in prednostne naloge v času, ko bodo Slovenija, Nemčija in Portugalska predsedovale Svetu Evropske unije. Predsedniki vlad so se strinjali, da je treba iz koronavirusne krize potegniti prave nauke in Evropo pripraviti na prihodnost.

Kanclerka Angela Merkel, predsednik portugalske vlade António Costa in predsednik slovenske vlade Janez Janša so se danes pogovarjali na videokonferenci. Predsedniki vlad se zaradi pandemije niso sestali v živo v Berlinu, kot je bilo prvotno načrtovano, piše na vladni strani.

Vse tri države verjamejo v pomen demokracije

V ospredju srečanja je bila določitev skupnih vprašanj in prednostnih nalog, ki jih želijo vse tri države obravnavati v 18-mesečnem obdobju predsedovanja. Skupni program so prilagodile pandemiji bolezni covid-19 in v njem poudarile cilj tria, da si bodo skupaj prizadevale za hitro gospodarsko in socialno okrevanje ter tako krepile odpornost Evrope. Kot je še zapisano, vse tri predsedujoče države trdno verjamejo v pomen demokracije, človekovih pravic, vladavine prava in naših odprtih družbenih modelov, ki so temelj evropske svobode, varnosti in blaginje.

Foto: Gov.si

Voditelji vlad so med drugim poudarili, da je treba iz krize potegniti prave nauke in Evropo pripraviti na prihodnost. Znova so potrdili svojo zavezo graditvi močnejše, bolj trajnostno naravnane, konkurenčne in tesneje povezane Evrope po pandemiji novega koronavirusa.

Janša, Merklova in Costa so se strinjali, da morajo Evropska unija in njene članice poiskati rešitve za socialno razsežnost krize, da bo k temu prispevalo okrevanje evropskega gospodarstva ter da morajo prednostno obravnavati zeleno in digitalno preoblikovanje, okrepiti strateško avtonomijo Evropske unije in njene zmogljivosti spopadanja s krizami, kot so pandemija in kibernetski napadi. Potrdili so, da bosta med skupnimi prednostnimi nalogami njihovega tria predsedstev tudi reševanje podnebnih sprememb in spodbujanje digitalizacije v Evropski uniji s ciljem okrepiti digitalno suverenost.

Poudarili pomen širitve na Zahodni Balkan

Za krepitev vloge Evrope v svetu so predsedniki vlad znova potrdili svoj skupni cilj izboljšati sposobnost Evropske unije, da oblikuje svetovno politiko ter tako podpre na pravilih temelječ večstranski svetovni red in poglobi svoje sodelovanje s ključnimi partnerji. Med drugim so poudarili potrebo po skupnem delovanju v odnosih Evropske unije s Kitajsko in z Indijo, v prihodnost usmerjeni agendi EU–Afrika in nadaljevanju sodelovanja z našimi čezatlantskimi partnerji. Poudarili so tudi pomen procesa širitve na Zahodni Balkan, še piše na vladnih straneh.

Foto: Gov.si

Na podlagi izkušenj iz leta 2007, ko so kot prve sestavljale trio predsedovanja, bodo Nemčija, Portugalska in Slovenija znova predsedovale Svetu Evropske unije v naslednjih 18 mesecih. Nemčija bo 1. julija 2020 prevzela šestmesečno predsedovanje Svetu po načelu rotacije, sledita Portugalska januarja 2021 in Slovenija julija 2021.

Mehanizem tria v Svetu Evropske unije določa Lizbonska pogodba. Vsako predsedstvo tesno sodeluje z drugima dvema, zato da je v Svetu zagotovljena kontinuiteta sprejemanja odločitev. Ko prva država v triu prevzame predsedovanje, se objavi skupni program.