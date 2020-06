Janša ob ogledu vojaške vaje Preskok izpostavil prizadevanja za izboljšanje položaja SV

Janša se je danes v vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki udeležil dinamičnega prikaza vojaške vaje Preskok 2020. Sprejeli so ga minister za obrambo Matej Tonin, načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš in poveljnik sil brigadir Miha Škerbinc, piše STA.

V svojem nagovoru se je premier na vojsko obrnil kot na naslednico obrambnih sil, ki so v junijskih in julijskih dneh pred 29 leti obranile Slovenijo. Brez te obrambe po Janševih besedah ne bi bilo samostojne Slovenije niti Slovenske vojske, ne bi bilo Slovenije v EU in Natu.

Na vojake gledajo kot na zaščitnike

Izpostavil je, da je Preskok 2020 po dolgem času prva vaja Slovenske vojske izven vojaških poligonov, s čimer je bil ponovno vzpostavljen nujni stik s prebivalstvom. Ob tem je poudaril, da posebej tisti, ki se ob južni meji čutijo ogrožene zaradi ilegalnih migracij, gledajo na pripadnike vojske kot na zaščitnike, zato se jim je v njihovem imenu zahvalil za prisotnost na tem območju, poroča STA.

"Pripadnikom Slovenske vojske je najbrž včasih težko"

Zaupanje prebivalstva je bilo sicer vedno visoko, je dejal premier, a dodal, da je pripadnikom Slovenske vojske najbrž včasih težko, ko iz dela slovenske javnosti vidijo, "da se bolj blagohotno obravnava ravnanje nekega črnosrajčnika na protestih v Ljubljani, ki napade policijo in je ob tem zamaskiran in je to del nove normalnosti, kot pa to, če vojak Slovenske vojske ob opravljanju svoje službe uperi orožje na nekoga, ki je sumljiv na prvi pogled". "To postane škandal brez primere in nekateri to razglašajo celo za mednarodni škandal na naših tleh," je dodal po poročanju STA. Spomnil je tudi na krčenje sredstev za vojsko v preteklosti in na napovedi ministrstva za obrambo in vlade, ki pripravljata rešitve za izboljšanje položaja vojske.

Vojska je imela veliko vlogo tudi v času epidemije

Janša je izpostavil tudi pohvale vojske za nekatere aktivnosti, ki so jih izvedli v času epidemije novega koronavirusa. Škerbinc mu je sicer danes predstavil delo v času epidemije. Na ministrstvu za obrambo kot ključno izpostavljajo, da je pripadnikom sil ob izvajanju podpore Civilni zaščiti in drugim državnim organom, vzdrževanju operativnosti na mednarodnih misijah ter ohranjanju zmogljivosti za izvedbo osnovnega poslanstva uspelo ohraniti lastno zdravje, piše STA.

Vaja Preskok 2020, ki se zaključuje v petek, bo sicer v mnogočem zapisana kot posebna vaja, so danes zapisali na ministrstvu za obrambo. Šlo je za sklop taktičnih in štabnih vaj različnih velikosti, od voda do celotne strukture sil. V vaji je bilo neposredno angažiranih 2500 pripadnikov SV, posredno pa kar 3500, "kar predstavlja veliko večino sil, ki se nahajajo v Sloveniji". Na voljo je bilo izjemno malo časa za načrtovanje, saj je od sklepa vlade do prve taktične vaje minilo le tri dni. Vaja bo trajala 67 dni, začela se je namreč 14. aprila, s čimer gre za najdaljšo vajo v zgodovini Slovenske vojske. "Vaja je dala tudi številne iztočnice za prihodnje delo, ki sta jih poveljnik sil in načelnik generalštaba opisala predsedniku vlade in ministru za obrambo ter bodo v jeseni zanesljivo predmet resne obravnave," so po poročanju STA še dodali na ministrstvu.