V četrtek izredna, v ponedeljek začetek redne seje državnega zbora

Na dnevni red četrtkove izredne seje so člani kolegija uvrstili predlog zakona o gospodarskih javnih službah s področja oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu.

Z zakonom o oskrbi s pitno vodo se zakonsko ureja z ustavo določena pravica do pitne vode in v zvezi s tem prepoveduje izvajanje oskrbe prebivalstva na podlagi profitne koncesije. Zaradi obveznosti iz načrta za okrevanje in odpornost mora biti uveljavljen do konca marca.

Med predlaganimi rešitvami so še prepoved prepuščanja glavnih delov izvajanja javne službe podizvajalcem ter določitev zavezancev za plačilo upravičenih stroškov, ki se lahko vključijo v ceno javne službe, kot tudi način njihovega oblikovanja.

S "prometnim" se mudi

S sprejemom novele zakona o prevozih v cestnem prometu pa se mudi, ker trenutna ureditev povzroča težave pri subvencioniranju vozovnic. Dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih namreč v času od 1. septembra do 1. oktobra ne morejo kupovati subvencioniranih vozovnic. Skupina poslancev s prvopodpisano Lucijo Tacer (Svoboda) predlaga še podaljšanje roka za pridobitev ustrezne izobrazbe članov komisij za teoretični preizkus znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije voznikov.

Na redni seji tudi o spremembi ustave

V ponedeljek se bo nato začela redna marčna seja DZ, ko bo na vprašanja poslancev najprej odgovarjal premier Robert Golob.

Poleg te bodo imeli poslanci na dnevnem redu še 22 točk, med njimi predlog za začetek postopka za spremembo ustave, ki so ga v začetku meseca kljub nasprotovanju omogočili poslanci SDS, s tem ko svoje prisotnosti na glasovanju večinoma niso prijavili. Predlagane spremembe se nanašajo na imenovanje vlade.

Med drugim bodo obravnavali tudi predloge novel zakonov o zdravstveni dejavnosti, o zdravilih, o fiskalnem pravilu ter o tujcih in po skrajšanem postopku iz zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti črtali evidentiranje odmora za malico.

DZ bi moral po terminskem načrtu na marčni seji opraviti tudi prvo obravnavo predlogov petih novel zakonov, ki so jih z namenom reševanja romskih vprašanj pripravili v poslanski skupini NSi. A na predlog Mateja T. Vatovca (Levica) je kolegij te točke predstavil na aprilsko sejo. Vatovec je predlog za prestavitev obravnave pojasnil z velikim številom točk na dnevnem redu marčne seje in dejal, da bo vlada do aprilske seje predlagala podobno zakonodajo.