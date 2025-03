Poslanci o štirih zdravstvenih zakonih

Člani odbora DZ za zdravstvo bodo popoldne obravnavali štiri predloge zdravstvenih zakonov. Tri od njih je v DZ poslala vlada, med njimi tudi predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi razmejil javno in zasebno zdravstvo. Za predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti vladna koalicija vseskozi poudarja, da gre za ključen zakon v nizu sprememb zdravstvenega sistema, ki bi prinesel razmejitev med javnim in zasebnim zdravstvom. Med drugim bi bilo po predlogu zdravstvenim delavcem, zaposlenim v javni zdravstveni mreži, onemogočeno delo pri t. i. čistih zasebnikih.

Zakonodajno-pravna služba DZ je na predlog podala številne pripombe. Tudi zato so v koaliciji pripravili dopolnila k številnim členom. Dokument, dolg 84 strani, so v DZ poslali prejšnjo sredo. Med drugim pa želijo spremeniti tudi drugi člen predloga. Spremenili bi ga tako, da bi morali tudi koncesionarji, ki delujejo v javni mreži, zdravstvene storitve izvajati na neprofiten način.

Na klopeh članov odbora bosta tudi predlog novele zakona o zdravilih in predlog zakona o medicinskih pripomočkih. Pri obeh predlogih gre predvsem za prenos evropskega pravnega reda. Prvi naj bi zagotovil, da so na trgu le zdravila, ki izpolnjujejo stroge standarde varnosti, učinkovitosti in kakovosti, sistemsko bi uredili tudi financiranje in dostop do zdravil v primeru izjemnih razmer.

Namen drugega predloga pa je pacientom zagotoviti kakovostne, varne in učinkovite medicinske pripomočke, predvidena pa je tudi vzpostavitev informacijskega sistema, v katerem bi bilo mogoče razbrati vrste posameznih medicinskih pripomočkov.

Odbor pa bo obravnaval tudi predlog NSi o dopolnitvi zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031.