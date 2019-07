V Celju goljufa namenoma povzročata nesreče, da bi dobila odškodnino

Celjski policisti obravnavajo 42-letnega moškega in 48-letno žensko, ki pod pretvezo povzročitve prometne nesreče zahtevata odškodnino. Policisti svarijo voznike, naj ne nasedajo goljufoma in ne plačujejo odškodnin.

S Policijske uprave Celje sporočajo, da 42-letni moški in 48-letna ženska na parkirnih prostorih večjih trgovinskih centrov v Celju oprezata predvsem za starejšimi vozniki, ki speljujejo s parkirnih prostorov vzvratno, ter lažno prikazujeta, da so ju vozniki kot pešca spregledali, z vozilom oplazili in poškodovali, zaradi česar poskušata od voznikov pridobiti denar s predlogom, da se lahko za odškodnino zaradi poškodb dogovorijo sami, brez policije.

Dogovor brez policije

Goljufa namenoma povzročata tudi prometne nesreče s svojimi vozili na način, da se vozita na območju trgovskih centrov v Celju in pri tem opazujeta voznike, ki iščejo parkirni prostor. Ko opazita vozilo, ki skuša spremeniti smer vožnje, svojo vožnjo pospešita v njegovo bližino in se drugemu vozniku približata tako, da ju ta oplazi s svojim vozilom. Tudi v teh primerih vozniku, ki naj bi po njunih besedah povzročil nesrečo, predlagata, da se dogovorijo sami brez policije, če jima voznik poplača škodo kar na kraju dogodka.

Policijska uprava Celje zato opozarja, naj vozniki ne nasedajo goljufoma in naj ne plačujejo odškodnin, temveč naj o dogodku obvestijo policijo in zadevo prijavijo. Prav tako pozivajo občane, da če so bili žrtve omenjenih goljufov, to sporočijo na Policijsko postajo Celje, in sicer na telefonsko številko 03 54 26 400, ki preiskuje omenjena kazniva dejanja in bo zoper oba osumljenca po koncu preiskave za vse primere vložila kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo.