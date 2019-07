Policija pri Ilirski Bistrici prestregla večjo skupino migrantov #video

V uredništvu Siol.net smo prejeli videoposnetek, ki prikazuje slovenske policiste ob večjem številu ljudi, ti so hodili v vrsti in z obrazi navzdol ležali na tleh. Na policijski upravi Koper so za Siol.net potrdili, da gre za večjo skupino migrantov, ki je v petek v bližini Ilirske Bistrice poskusila poskusila prečkati mejo med Slovenijo in Hrvaško.