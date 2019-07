Ukrajinec v kombiju prevažal 18 tujcev in trčil v policijsko vozilo

Črnomaljski policisti so v sredo ustavili kombi z ljubljanskimi registrskimi oznakami. Voznik, 27-letni državljan Ukrajine, je v kombiju prevažal 18 tujcev, ki so pred tem nezakonito prečkali mejo. Voznik kombija je povzročil še prometno nesrečo, ko je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v policijsko vozilo, so sporočili s PU Novo mesto.

Kombi so policisti ustavili na območju naselja Tribuče, tujci pa so državno mejo prestopili na območju naselja Vukovci. V bližini so nato prijeli še šest tujcev in 22-letnega Ukrajinca, ki je tujce z avtomobilom nameraval prepeljati v Italijo, so zapisali na Policijski upravi (PU) Novo mesto.

Odvzeta jim je bila prostost

Policisti so državljanoma Ukrajine odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli vozili. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Vozniku kombija bodo izrekli tudi globo zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov in povzročitve prometne nesreče, saj je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil v službeno vozilo policije.

Policijski postopki s 16 državljani Sirije, tremi državljani Egipta, po dvema državljanoma Palestine in Iraka ter državljanom Eritreje še niso zaključeni, so še zapisali v sporočilu za javnost.