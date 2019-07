V Piranu moški splezal v sobo in oropal nemške turiste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Policijske uprave Koper poročajo o ropu hotelske sobe v Piranu. V zgodnjih jutranjih urah naj bi nepridiprav splezal v sobo spečih turistov iz Nemčije in jima odtujil 600 evrov gotovine.

Kot poročajo, naj bi se v trenutku ropa zbudila gostja hotela in roparja vprašala, kaj dela v sobi, storilec pa je po isti poti, po kateri je prišel v sobo, pobegnil.

Ropar naj bi bil mlajši moški, star med 25 in 30 let, visok približno 175–180 centimetrov, kratkih las, oblečen v belo majico s kratkimi rokavi in kratke modre hlače.